13 января 2022
12 января 2022

Губернатор ЯНАО изменит структуру департамента

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Дмитрий Артюхов, заместитель губернатора ЯНАО по экономике. Салехард, портрет, флаг россии, артюхов дмитрий, флаг янао
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов продолжает активное изменение правительственных структур Фото:

Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО ждут внутренние перестановки. Это следует из проекта постановления губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, размещенного на сайте правительства региона.

«Производятся внутренние перестановки для актуализации должностных задач специалистов. Штатная численность не меняется», — сообщает пресс-служба губернатора в пояснении к документу.

О каких именно внутренних перестановках идет речь, из документа не ясно. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прояснить этот момент. Ответ на момент публикации не был получен.

Днем ранее появился похожий проект документа об изменении структуры департамента имущественных отношений региона. Это повлекло за собой коррективы в составе комиссии по распоряжению фондом скважин, построенных за счет средств окружного бюджета.

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Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО ждут внутренние перестановки. Это следует из проекта постановления губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, размещенного на сайте правительства региона. «Производятся внутренние перестановки для актуализации должностных задач специалистов. Штатная численность не меняется», — сообщает пресс-служба губернатора в пояснении к документу. О каких именно внутренних перестановках идет речь, из документа не ясно. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прояснить этот момент. Ответ на момент публикации не был получен. Днем ранее появился похожий проект документа об изменении структуры департамента имущественных отношений региона. Это повлекло за собой коррективы в составе комиссии по распоряжению фондом скважин, построенных за счет средств окружного бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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