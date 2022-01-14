РФ жестко ответила на обвинения США в создании предлога для войны

15 января 2022 в 09:29 Размер текста - 17 +

Неумолкающие в США обвинения в адрес России — голословны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия выступает против войны, и подобными заявлениями о войне с Украиной на страну оказывается давление. Такую информацию распространило посольство России в США, ответив на обвинения западных стран и США в том, что РФ хочет «вторгнуться» на Украину. «Это подтверждает непрекращающееся информационное давление на нашу страну. Хотели бы предостеречь коллег от такого рода авантюр. В очередной раз заявляем: неумолкающие в США обвинения в наш адрес — голословны и не могут иметь никаких подтверждений», — говорится на официальной странице дипмиссии в соцсети Facebook. В заявлении ведомства также отмечается, что в иностранных изданиях идет «вброс» якобы сенсации, которая со временем в результате многократных повторений и перепечатываний превращается в главный инфоповод. Посольство России в США призвало к работе по обеспечению гарантий безопасности и выступило за дипломатическое решение проблем. Ранее издание CNN со ссылкой на американского чиновника отметило, что Россия готовит предлог для «вторжения на Украину». По этой информации Россия якобы заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе под чужим флагом. В свою очередь, The Washington Post писал, что если Россия начнет «вторжение» на Украину, то США наложат широкие санкции на высших российских военных и правительственных чиновников, включая президента РФ Владимира Путина и других лидеров, а также на ключевые банки страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия выступает против войны, и подобными заявлениями о войне с Украиной на страну оказывается давление. Такую информацию распространило посольство России в США, ответив на обвинения западных стран и США в том, что РФ хочет «вторгнуться» на Украину. «Это подтверждает непрекращающееся информационное давление на нашу страну. Хотели бы предостеречь коллег от такого рода авантюр. В очередной раз заявляем: неумолкающие в США обвинения в наш адрес — голословны и не могут иметь никаких подтверждений», — говорится на официальной странице дипмиссии в соцсети Facebook. В заявлении ведомства также отмечается, что в иностранных изданиях идет «вброс» якобы сенсации, которая со временем в результате многократных повторений и перепечатываний превращается в главный инфоповод. Посольство России в США призвало к работе по обеспечению гарантий безопасности и выступило за дипломатическое решение проблем. Ранее издание CNN со ссылкой на американского чиновника отметило, что Россия готовит предлог для «вторжения на Украину». По этой информации Россия якобы заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе под чужим флагом. В свою очередь, The Washington Post писал, что если Россия начнет «вторжение» на Украину, то США наложат широкие санкции на высших российских военных и правительственных чиновников, включая президента РФ Владимира Путина и других лидеров, а также на ключевые банки страны.