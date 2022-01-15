В России коронавирусом заболели 27 179 человек

Оперштаб сообщил о новых случаях инфицирования в России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России выявили 27 179 случаев коронавирусной инфекции за сутки. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с болезнью.

«За последние сутки в России выявлено 27 179 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 723 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 26 584 человека», — говорится на официальном сайте организации.

Среди регионов по количеству лидирует Москва — 6555 человек. Второе место у Санкт-Петербурга — 3314 заболевших, в Московской области — 2589. Среди уральских регионов больше всего случаев заражения в Свердловской области — +612 человек. В Пермском крае и Тюменской области по 419 и 269 новых зараженных соответственно. В ХМАО — 251 заболевший за сутки, в Челябинской области — 201, в ЯНАО — 113, а в Курганской области — 76.

В предыдущие сутки было выявлено 23 820 случаев. 13 января зафиксировали 21 155 заболевших.

Ранее Минздрав РФ опубликовал рейтинг регионов с самым высоким уровнем коллективного иммунитета от COVID-19. В списке лидирует Чукотка (100%) и в Белгородская область (90%), передает VSE42.Ru. Три региона близки к достижению отметки 80% — Тыва, Липецкая область и Подмосковье. Уровень 72% и выше показывают Мурманская, Орловская, Калининградская области, Республика Хакасия, Пензенская, Белгородская и Тюменская области, уточняет деловое издание «Взгляд».

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