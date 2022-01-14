Главный эпидемиолог Екатеринбурга объяснил рост COVID в регионе

В Свердловской области впервые с конца ноября 2021 года начала расти суточная заболеваемость коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Резкий суточный рост случаев коронавируса в Свердловской области связан с минувшими праздничными днями. Такое мнение высказал главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов в интервью, которое опубликовано на информационном портале региона.

«Я считаю, что этот подъем объясняется праздничными днями. Мы ежегодно наблюдаем рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями после новогодних каникул. Иногда чуть раньше, когда-то чуть позже, но всегда примерно в этот период», — отметил Харитонов.

Он также добавил, что многие заболевшие часто в период новогодних каникул не обращаются ко врачам. «Делают это только с началом рабочей недели. И возникает такой отложенный эффект», — добавил главный эпидемиолог Екатеринбурга.

Суточная заболеваемость коронавирусом в Свердловской области начала расти 13 января. Тогда в регионе было зафиксировано 410 случаев. Рост был зафиксирован в области впервые с 25 ноября 2021 года, когда, по данным оперштаба, в Свердловской области заразились коронавирусом 734 человека. 14 января 2022 года в регионе зафиксировали уже 536 случаев коронавируса.

На период новогодних праздников власти Свердловской области смягчили правило о предъявлении QR-кодов. При входе в торговые центры предъявлять их более не требовалось. Также ресторанам и кафе разрешили работать в ночное время. Так называемые QR-каникулы были продлены в регионе до 20 января 2022 года.

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