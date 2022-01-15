Иностранцы поддержали Россию в конфликте с НАТО из-за Украины

Представители разных национальностей раскритиковали политику США Фото: Размик Закарян © URA.RU

Граждане из разных стран мира, в том числе из Америки, поддержали позицию России во внешней политике. Так они отреагировали на статью газеты New York Times, в которой говорилось о том, что США не так всесильны и могущественны, какими себя показывают в переговорах с Россией насчет вступления Украины в НАТО.

Конфликт России и США получил новое развитие после переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и НАТО не достигли согласия по принципиальным вопросам, в частности, по позиции РФ о нерасширении НАТО на восток (происоединение в Североатлантический альянс Украины).

«Более жесткие действия со стороны России? Чего-чего? Скажите это чилийцам, чье демократически избранное правительство было свергнуто при активном содействии США. А аргентинцы и бразильцы, чья военная диктатура была горячо принята Вашингтоном — как аргентинские военные сбрасывали диссидентов с вертолетов», — напомнил ирландец Лоуренс Райхард.

«Мы должны не только отменить наше эмбарго против Кубы, но и положить конец ее военной оккупации. Неприлично и абсурдно для страны, именующей себя демократической республикой, развевать свой флаг над враждебно удерживаемой чужой территорией», — Мэтт из Нью-Йорка указал на сомнительную американскую внешнюю политику.

«Америка — настоящий бумажный тигр, и это знают и Россия, и Китай. Если мы обращаемся с Украиной, как с „далекой страной, о которой мы ничего не знаем“. Извините, ребята, но американское солнце закатилось», — высказал мнение Фред Уайт из Балтимора.

«Сфера влияния [США] на собственном заднем дворе? Ха-ха, это смешно. Это не Россия потратила 2-3 триллиона долларов на „расширение своего влияния“ на противоположной стороне мира, в [военной] кампании со смертями и разрушениями. Это были великие США», — пожаловался неподписавшийся комментатор.

«Американцы считают себя величайшими спасителями демократии и справедливости во всем мире. Вы так думаете из-за комплекса военного благосостояния, который позволил запугать всех. Вы верите в то, что США — великая военная держава, но вы не выиграли ни одной войны после победы союзников во Второй мировой войне. Все остальные ваши злоключения закончились полным провалом», — считает итальянец с ником Мистер Фриз.

Ранее New York Times сообщала, что в НАТО готовы пойти навстречу России и не позволят Украине вступить в ближайшее время в альянс. В США задумали надавить на Россию через Совбез ООН из-за Украины, пишет издание.

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