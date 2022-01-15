15 января 2022

Генсек ОДКБ: необходимо срочно повышать эффективность организации

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция сторонников оппозиции. Челябинск, силовики, полиция, росгвардия, омон
Станислав Зась рассказал о необходимости повышать эффективность организации Фото:

Необходимо повышать эффективность ОДКБ. Об этом сообщил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

«Ситуация, которая складывается в зоне ответственности ОДКБ, вокруг наших стран, диктует необходимость повышать эффективность нашей организации», — сказал Зась в интервью телеканалу «Беларусь 1». Он считает, что такая необходимость возникла в связи с последними событиями в Казахстане, где понадобилась помощь ОДКБ.

Генсек подчеркнул, что для стран, входящих в состав ОДКБ, актуальны задачи по укреплению регионального мира и коллективного обеспечения безопасности. Также он добавил, что «вопросом номер один» является поддержание территориальной целостности и суверенитета государств в ОДКБ.

Массовые протесты в Казахстане начались еще 2 января. Жители вышли на улицы по причине резко поднявшихся цен на сжиженный газ. Стихийные акции протеста переросли в столкновения митингующих и акты мародерства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он попросил страны ОДКБ о помощи. Миротворцы прибыли из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Токаев объявил о завершении миротворческой миссии 13 января.

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Необходимо повышать эффективность ОДКБ. Об этом сообщил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась. «Ситуация, которая складывается в зоне ответственности ОДКБ, вокруг наших стран, диктует необходимость повышать эффективность нашей организации», — сказал Зась в интервью телеканалу «Беларусь 1». Он считает, что такая необходимость возникла в связи с последними событиями в Казахстане, где понадобилась помощь ОДКБ. Генсек подчеркнул, что для стран, входящих в состав ОДКБ, актуальны задачи по укреплению регионального мира и коллективного обеспечения безопасности. Также он добавил, что «вопросом номер один» является поддержание территориальной целостности и суверенитета государств в ОДКБ. Массовые протесты в Казахстане начались еще 2 января. Жители вышли на улицы по причине резко поднявшихся цен на сжиженный газ. Стихийные акции протеста переросли в столкновения митингующих и акты мародерства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он попросил страны ОДКБ о помощи. Миротворцы прибыли из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Токаев объявил о завершении миротворческой миссии 13 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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