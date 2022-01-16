Вдове Бориса Грачевского стало плохо после открытия памятника супругу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская попала в больницу после открытия памятника на его могиле. Девушка опубликовала видео, на котором лежит под капельницей.

Белоцерковская опубликовала видеозапись из больницы в своем instagram-аккаунте без каких-либо комментариев. О ее диагнозе или состоянии, а также причинах госпитализации ничего не сообщается, передает «Пятый канал».

В пятницу, 14 января, на могиле Бориса Грачевского на Троекуровском кладбище открыли памятник ровно через год после его смерти. Художественный руководитель тележурнала «Ералаша» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни 15 января 2021 года. Перед этим он лежал в больнице с коронавирусом. Художник Никас Сафронов рассказал, что Белоцерковская сильно переживала смерть супруга.