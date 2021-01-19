Вдова Грачевского резко ответила подписчикам про похороны мужа

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская заявила, что не просила помогать с организацией похорон и сделала все сама. Об этом она написала в Instagram-stories.
«Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью!» — написала вдова. Она уточнила, что обращалась с просьбой по поводу места на кладбище, но справилась с этим самостоятельно.
Ранее художник Никас Сафронов заявил в передаче «Пусть говорят», что предлагал Белоцерковской помощь в организации похорон Грачевского. Также он уточнил, что приглашал ее в студию «Первого канала», но она отказалась.
Художественный руководитель тележурнала «Ералаша» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни. В декабре у него диагностирован коронавирус. 31 декабря режиссера перевели в реанимацию. Директор киножурнала Аркадий Григорян сообщил, что «Ералаш» будет жить еще как минимум два года, пишет «
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