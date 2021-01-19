19 января 2021

Вдова Грачевского резко ответила подписчикам про похороны мужа

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Прощание с Борисом Грачевским в Доме Кино. Москва, грачевский борис
Екатерина Белоцерковская организовала похороны Бориса Грачевского без помощи посторонних Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская заявила, что не просила помогать с организацией похорон и сделала все сама. Об этом она написала в Instagram-stories.

«Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью!» — написала вдова. Она уточнила, что обращалась с просьбой по поводу места на кладбище, но справилась с этим самостоятельно.

Ранее художник Никас Сафронов заявил в передаче «Пусть говорят», что предлагал Белоцерковской помощь в организации похорон Грачевского. Также он уточнил, что приглашал ее в студию «Первого канала», но она отказалась.

Художественный руководитель тележурнала «Ералаша» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни. В декабре у него диагностирован коронавирус. 31 декабря режиссера перевели в реанимацию. Директор киножурнала Аркадий Григорян сообщил, что «Ералаш» будет жить еще как минимум два года, пишет «Утро.ру». Художник Никас Сафронов рассказал, что Белоцерковская сильно переживала смерть Грачевского, но она продолжит жить ради их общего сына, передают «Дни.ру».

Екатерина Белоцерковская просила оставить ее в покое
Instagram Екатерина Белоцерковская

Вдова Грачевского объяснила свою просьбу по поводу похорон
Instagram Екатерина Белоцерковская

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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