В Германии назвали отключение России от SWIFT «атомной бомбой»

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Исключение России из SWIFT подорвет основу этой платежной системы, считает Фридрих Мерц Фото:

Возможное отключение России от мировой платежной системы SWIFT приведет к эффекту «атомной бомбы» для мировой экономики. Такое мнение высказал будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц.

«Отключение России от системы SWIFT может быть атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг. Я предвижу массовый экономический спад и для наших экономик, если произойдет что-то подобное. Исключение Москвы из SWIFT может подорвать основу этой международной платежной системы», — сказал Мерц в интервью изданию DPA.

Ранее американские СМИ сообщили, что Россию хотят отключить от системы SWIFT из-за ситуации на Украине. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал отключение вполне возможным. В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф назвал угрозу отключения полной чушью.

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Возможное отключение России от мировой платежной системы SWIFT приведет к эффекту «атомной бомбы» для мировой экономики. Такое мнение высказал будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц. «Отключение России от системы SWIFT может быть атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг. Я предвижу массовый экономический спад и для наших экономик, если произойдет что-то подобное. Исключение Москвы из SWIFT может подорвать основу этой международной платежной системы», — сказал Мерц в интервью изданию DPA. Ранее американские СМИ сообщили, что Россию хотят отключить от системы SWIFT из-за ситуации на Украине. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал отключение вполне возможным. В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф назвал угрозу отключения полной чушью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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