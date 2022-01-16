В Германии назвали отключение России от SWIFT «атомной бомбой»

Исключение России из SWIFT подорвет основу этой платежной системы, считает Фридрих Мерц Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Возможное отключение России от мировой платежной системы SWIFT приведет к эффекту «атомной бомбы» для мировой экономики. Такое мнение высказал будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц.

«Отключение России от системы SWIFT может быть атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг. Я предвижу массовый экономический спад и для наших экономик, если произойдет что-то подобное. Исключение Москвы из SWIFT может подорвать основу этой международной платежной системы», — сказал Мерц в интервью изданию DPA.

Ранее американские СМИ сообщили, что Россию хотят отключить от системы SWIFT из-за ситуации на Украине. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал отключение вполне возможным. В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф назвал угрозу отключения полной чушью.