16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

Мэр Челябинска назвала виновника скандала с арт-объектом «Киты»

© Служба новостей «URA.RU»
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Скульптурная композиция Киты. Челябинск , киты, скульптурная композиция, арт-сквер
Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов получил взыскание за возмутившую горожан композицию Фото:

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов получил выговор по итогам скандала с установкой, а затем исчезновением арт-объекта «Киты» на набережной реки Миасс в Челябинске. Об этом публично заявила мэр города Наталья Котова на аппаратном совещании 17 января.

«В администрации была проведена служебная проверка. Было установлено: при разработке концепции праздничного светового оформления главным архитектором не в полной мере было изучено пространство, где планировалось размещение „Китов“, материалы и особенности конструкции композиции. Это повлекло бы приобретение арт-объекта, не отвечающего функциональным и эстетическим требованиям. Павлу Крутолапову объявлен выговор», — сообщила Котова в ходе совещания, транслирующегося на YouTube-канале мэрии.

Появившиеся на набережной реки Миасс фигуры трех китов из проволоки и кусочков блестящего пластика на пластиковых же стяжках вызвали возмущение горожан, усомнившихся, что эта композиция может стоить почти 10 млн рублей. Глава Челябинска поручила провести независимую экспертизу, ситуацией заинтересовалась прокуратура. Первыми результатами разбирательства стал демонтаж арт-объекта и отказ властей платить по контракту их создателям.

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Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов получил выговор по итогам скандала с установкой, а затем исчезновением арт-объекта «Киты» на набережной реки Миасс в Челябинске. Об этом публично заявила мэр города Наталья Котова на аппаратном совещании 17 января. «В администрации была проведена служебная проверка. Было установлено: при разработке концепции праздничного светового оформления главным архитектором не в полной мере было изучено пространство, где планировалось размещение „Китов“, материалы и особенности конструкции композиции. Это повлекло бы приобретение арт-объекта, не отвечающего функциональным и эстетическим требованиям. Павлу Крутолапову объявлен выговор», — сообщила Котова в ходе совещания, транслирующегося на YouTube-канале мэрии. Появившиеся на набережной реки Миасс фигуры трех китов из проволоки и кусочков блестящего пластика на пластиковых же стяжках вызвали возмущение горожан, усомнившихся, что эта композиция может стоить почти 10 млн рублей. Глава Челябинска поручила провести независимую экспертизу, ситуацией заинтересовалась прокуратура. Первыми результатами разбирательства стал демонтаж арт-объекта и отказ властей платить по контракту их создателям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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