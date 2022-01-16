Некоторых горожан удивили зимние лоферы мэра Ситниковой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторых жителей Кургана удивил выбор обуви мэром Кургана Еленой Ситниковой для выездного рабочего совещания, которое прошло 15 января. Пользователи соцсетей сравнили ее зимние лоферы с тапочками.

«Цирк продолжается. Теперь в тапках», — написал горожанин Александр Приоров в группе соцсети «ВКонтакте» «Топчик 45 Курган».

Некоторых пользователей тоже удивил такой выбор обуви, но часть людей опубликовала и другую точку зрения. Пользователь Оксана Афонина, например, там же заявила, что ей без разницы, в чем ходит мэр, главное, чтобы проблемы решались.

В совещании по уборке улиц и дворов Кургана 15 января помимо мэра участвовали губернатор Вадим Шумков, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова, начальник государственной жилищной инспекции Владимир Чупахин и сотрудники городской администрации. По мнению Шумкова, в последние годы в Кургане стали лучше убирать дороги, хотя еще есть над чем работать.

Ранее Шумков удивился «цветной рубашке» предшественника Ситниковой Андрея Потапова. Тогда губернатор посчитал, что Потапов оделся «своеобразно».

Выездное совещание прошло 15 января Фото: сайт правительства Курганской области

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