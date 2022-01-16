Менеджера семьи челябинского экс-губернатора ведут к банкротству

Алексея Павлюка могут заставить платить за долги «Монтажника» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Анна в рамках дела о банкротстве ПО «Монтажник» требует привлечь к субсидиарной ответственности менеджера семьи Алексея Павлюка. Заявление подано в арбитражный суд региона.

«Кредитор Дубровская А.Б обратилась в арбитражный суд с заявлением. Просит установить наличие оснований для привлечения Тулупова Виктора Дмитриевича, Павлюка Алексея Юрьевича и Сипкиной Натальи Николаевны к субсидиарной ответственности по обязательствам АО „ПО Монтажник“», — говорится в документах суда, но заявление пока оставлено без движения.

Тулупов был собственником фирмы до 2018 года, а Сипская — главным бухгалтером. Павлюк представлял ЗАО «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“», связанной с Дубровскими. Компания намеревалась получить подряд на строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС на реке Миасс в Челябинске. Затем, когда Дубровские купили «Монтажник» и компания занялась стройкой, Павлюк руководил этой фирмой.

«Дубровские пытаются уменьшить долги Александра Дубровского, так его тоже будут привлекать к субсидиарной ответственности. Поэтому хотят, чтобы часть долга перешла на других, хотя Тулупов, к примеру, не имеет отношения к краху „Монтажника“. В итоге, все долги могут перевести на Павлюка и сделать его банкротом», — сообщил URA.RU один из участников процесса.

Связаться с Тулуповым и Сипской URA.RU не удалось. Павлюк для комментариев недоступен, так как находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, а в Москве запущен процесс банкротства его личной фирмы. Дубровские от общения со СМИ отказываются.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам