Депутат Госдумы: РКН накажет Facebook за блокировку делегации РФ

Facebook безосновательно заблокировал страницу российской делегации, считает Антон Горелкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роскомнадзор (РКН) должен применить санкции к Facebook за блокировку страницы официальной делегации РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Ранее Facebook заблокировал страницу российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, которые прошли в Вене. Руководство социальной сети сообщило, что блокировка произошла из-за публикации запрещенного контента. Как рассказал глава делегации Константин Гаврилов, на странице делегации в Facebook лишь репостились заявления руководителей России и МИД РФ. РКН потребовал восстановить доступ к странице.

«Здесь мы видим прямое давление американских властей на корпорацию (Facebook — прим. URA.RU), на ее службу модерации. Это акт цензуры, который не останется без последствий. Законодатель предоставил Роскомнадзору широкий спектр различных санкций, и уверен, что эти санкции будут применены. К сожалению, большие корпорации, социальные сети из нейтральных модераторов превращаются в цензоров», — сказал URA.RU Антон Горелкин.

Парламентарий отметил, что у регулятора есть разные способы наказать Facebook за цензуру. «У Роскомнадзора есть разный набор санкций. Это и штрафы, и другие варианты, вплоть до самых жестких, которые были у Twitter в прошлом году. Не знаю, какой именно вариант выберет регулятор, но уверен, что санкции будут применены», — уточнил он. Депутат Госдумы подчеркнул, что у Facebook не было оснований блокировать страницу российской делегации, поскольку она не нарушала правил площадки.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк в беседе с URA.RU высказал мнение, что Facebook является частью американской политической системы. «Это не платформа, где можно встретить разные точки зрения, где каждая из сторон имеет возможность высказываться, это платформа, которая является продолжением американской внешней политики, которая направлена на цензуру, на нетерпимость к альтернативным точкам зрения», — объяснил собеседник агентства.

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