16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

Курганца обвинили в похищении и изнасиловании девушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
Материалы уголовного дела в отношении 20-летнего мужчины переданы в суд Фото:

Жителю Курганской области предъявлено обвинение в похищении знакомой, изнасиловании и угрозах убийством. Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщает региональное следственное управление СК.

«По данным следствия, в октябре 2021 года обвиняемый похитил ранее знакомую ему девушку. Злоумышленник напал на потерпевшую в безлюдном месте, связал и переместил в лесной массив, где изнасиловал», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Помимо этого, следствие установило, что обвиняемый неоднократно высказывал в адрес потерпевшей угрозы убийством. В отношении 20-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 119, п.«в» ч.2 ст. 126, п.«б» ч.2 ст. 131 УК РФ (угроза убийством, похищение человека, изнасилование). Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу.

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Жителю Курганской области предъявлено обвинение в похищении знакомой, изнасиловании и угрозах убийством. Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщает региональное следственное управление СК. «По данным следствия, в октябре 2021 года обвиняемый похитил ранее знакомую ему девушку. Злоумышленник напал на потерпевшую в безлюдном месте, связал и переместил в лесной массив, где изнасиловал», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Помимо этого, следствие установило, что обвиняемый неоднократно высказывал в адрес потерпевшей угрозы убийством. В отношении 20-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 119, п.«в» ч.2 ст. 126, п.«б» ч.2 ст. 131 УК РФ (угроза убийством, похищение человека, изнасилование). Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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