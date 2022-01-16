Курганца обвинили в похищении и изнасиловании девушки

Материалы уголовного дела в отношении 20-летнего мужчины переданы в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю Курганской области предъявлено обвинение в похищении знакомой, изнасиловании и угрозах убийством. Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщает региональное следственное управление СК.

«По данным следствия, в октябре 2021 года обвиняемый похитил ранее знакомую ему девушку. Злоумышленник напал на потерпевшую в безлюдном месте, связал и переместил в лесной массив, где изнасиловал», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Помимо этого, следствие установило, что обвиняемый неоднократно высказывал в адрес потерпевшей угрозы убийством. В отношении 20-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 119, п.«в» ч.2 ст. 126, п.«б» ч.2 ст. 131 УК РФ (угроза убийством, похищение человека, изнасилование). Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу.