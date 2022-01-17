Появилось видео конфликта с дагестанцем, который угрожал русским

Уроженец Дагестана устроил конфликт в одном из московских автобусов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В сети появилось видео конфликта, который устроил уроженец Дагестана в одном из московских автобусов. Он назвал русских свиньями и пообещал «избить их, когда придет время».

На кадрах видно, что уроженец Дагестана первым начал конфликт, требуя остановить автобус. Водитель отказался это делать, после чего пассажир начал ломиться к нему в кабину. Участники конфликта начали агрессивно оскорблять друг друга.

Ранее дагестанец был задержан сотрудниками Следственного комитета РФ. Задержанный на камеру принес извинения за свое поведение. Глава Дагестана Сергей Меликов осудил поведение земляка и призвал правоохранительные органы дать оценку его поведению.