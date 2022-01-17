Появилось видео конфликта с дагестанцем, который угрожал русским

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Уроженец Дагестана устроил конфликт в одном из московских автобусов Фото:

В сети появилось видео конфликта, который устроил уроженец Дагестана в одном из московских автобусов. Он назвал русских свиньями и пообещал «избить их, когда придет время».

На кадрах видно, что уроженец Дагестана первым начал конфликт, требуя остановить автобус. Водитель отказался это делать, после чего пассажир начал ломиться к нему в кабину. Участники конфликта начали агрессивно оскорблять друг друга.

Ранее дагестанец был задержан сотрудниками Следственного комитета РФ. Задержанный на камеру принес извинения за свое поведение. Глава Дагестана Сергей Меликов осудил поведение земляка и призвал правоохранительные органы дать оценку его поведению.

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В сети появилось видео конфликта, который устроил уроженец Дагестана в одном из московских автобусов. Он назвал русских свиньями и пообещал «избить их, когда придет время». На кадрах видно, что уроженец Дагестана первым начал конфликт, требуя остановить автобус. Водитель отказался это делать, после чего пассажир начал ломиться к нему в кабину. Участники конфликта начали агрессивно оскорблять друг друга. Ранее дагестанец был задержан сотрудниками Следственного комитета РФ. Задержанный на камеру принес извинения за свое поведение. Глава Дагестана Сергей Меликов осудил поведение земляка и призвал правоохранительные органы дать оценку его поведению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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