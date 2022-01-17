Конфликт с оскорблениями произошел между пассажирами автобуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Задержанный за угрозы уроженец Дагестана Шугаиб Болатукаев извинился за свое поведение в отношении пассажиров автобуса. Об этом он заявил на видео.

«В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации. Я искренне сожалею», — сказал мужчина на видео, которое опубликовано в telegram-канале «Известий».

В Москве уроженец Дагестана устроил скандал в общественном транспорте. Мужчина оскорбил пассажиров и пообещал избить их. Его задержали в Калужской области и возбудили в отношении него уголовное дело, пишет «Ридус». Глава Дагестана Сергей Меликов посчитал такое поведение нарушением всех мыслимых норм. Он заявил, что виновный должен принести извинения всем дагестанцам и тем, кого он оскорбил. Болатукаев оправдал свое поведение негативом со стороны пассажиров автобуса.