Уроженец Кавказа, оскорбивший россиян, извинился. Видео

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Вокзал. Курган, автобус, пассажиры, пассажиры автобуса
Конфликт с оскорблениями произошел между пассажирами автобуса Фото:

Задержанный за угрозы уроженец Дагестана Шугаиб Болатукаев извинился за свое поведение в отношении пассажиров автобуса. Об этом он заявил на видео.

«В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации. Я искренне сожалею», — сказал мужчина на видео, которое опубликовано в telegram-канале «Известий».

В Москве уроженец Дагестана устроил скандал в общественном транспорте. Мужчина оскорбил пассажиров и пообещал избить их. Его задержали в Калужской области и возбудили в отношении него уголовное дело, пишет «Ридус». Глава Дагестана Сергей Меликов посчитал такое поведение нарушением всех мыслимых норм. Он заявил, что виновный должен принести извинения всем дагестанцам и тем, кого он оскорбил. Болатукаев оправдал свое поведение негативом со стороны пассажиров автобуса.

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Задержанный за угрозы уроженец Дагестана Шугаиб Болатукаев извинился за свое поведение в отношении пассажиров автобуса. Об этом он заявил на видео. «В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации. Я искренне сожалею», — сказал мужчина на видео, которое опубликовано в telegram-канале «Известий». В Москве уроженец Дагестана устроил скандал в общественном транспорте. Мужчина оскорбил пассажиров и пообещал избить их. Его задержали в Калужской области и возбудили в отношении него уголовное дело, пишет «Ридус». Глава Дагестана Сергей Меликов посчитал такое поведение нарушением всех мыслимых норм. Он заявил, что виновный должен принести извинения всем дагестанцам и тем, кого он оскорбил. Болатукаев оправдал свое поведение негативом со стороны пассажиров автобуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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