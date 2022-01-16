16 января 2022
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14 января 2022

Коечный фонд тюменских COVID-больниц заполнен на 80%

© Служба новостей «URA.RU»
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17 января в регионе зарегистрирован абсолютный рекорд по заболеваемости COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В больницах Тюменской области свободно 21,4% коечного фонда. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«По данным регионального департамента здравоохранения по состоянию на 17 января ситуация по госпитализации заболевших COVID-19 стабильная, в большинстве своем выписка превышает количество новых пациентов. Коечный фонд пока остается на прежнем уровне — развернуто 1 600 коек. Свободный коечный фонд составляет 21,4%», — рассказали в инфоцентре.

По словам властей, здравоохранение Тюменской области готово к разным сценариям. «В прошлом году были периоды, когда были развернуты 3 687 коек», — добавили в правительстве.

17 января в регионе зарегистрирован абсолютный рекорд по заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в регионе коронавирус нашли у 365 человек.

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В больницах Тюменской области свободно 21,4% коечного фонда. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «По данным регионального департамента здравоохранения по состоянию на 17 января ситуация по госпитализации заболевших COVID-19 стабильная, в большинстве своем выписка превышает количество новых пациентов. Коечный фонд пока остается на прежнем уровне — развернуто 1 600 коек. Свободный коечный фонд составляет 21,4%», — рассказали в инфоцентре. По словам властей, здравоохранение Тюменской области готово к разным сценариям. «В прошлом году были периоды, когда были развернуты 3 687 коек», — добавили в правительстве. 17 января в регионе зарегистрирован абсолютный рекорд по заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в регионе коронавирус нашли у 365 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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