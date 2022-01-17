В России коронавирусом за сутки заболели более 31 тысячи человек

За сутки в России от коронавируса скончались 688 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За сутки в России выявили 31 252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. От последствий болезни скончались 688 пациентов.

«За последние сутки в России выявлено 31 252 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 688 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 564 человека», — сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Больше всего заболевших зафиксировали в Москве — 8 342 новых случая. На втором месте Санкт-Петербург — 4 078 зараженных. В Московской области обнаружили 2 754 новых случая COVID-19.

Среди уральских регионов лидирует Свердловская область — 597 пациентов с коронавирусом. В Тюменской области заболели 357 человек, в ХМАО — 217, в Челябинской области — 200, в ХМАО. В ЯНАО и Курганской области 146 и 77 зараженных соответственно. В Пермском крае заболели 456 человек.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что пик заболеваемости новым штаммов COVID-19 «Омикрон» придется на февраль 2022 года. Он отметил, что число зараженных на пике превысит 100 тысяч человек за сутки. До этого во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что предел заболеваемости «Омикроном» ожидается в конце января, передает RT. Всего в мире COVID-19 заразились более 300 млн человек, сообщает телеканал 360.

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