Глава фракции ЕР объяснил отказ от рассмотрения закона о QR-кодах

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Всероссийская конференция партии
Владимир Васильев раскрыл, почему закон был не рассмотрен Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Фракция «Единая Россия» Госдумы отказалась рассматривать закон о QR-кодах по причине того, что новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» — совершенно другая угроза для здоровья и нужно взвешенно принимать подобные решения. Об этом сообщил руководитель фракции Владимир Васильев.

«Мы его [закон] долго прорабатывали. И пришли к пониманию, что ситуация так быстро меняется. По мнению специалистов-вирусологов, „Омикрон“ — уже другая угроза, и необходимо принимать такие решения [о вводе QR-кодов в России] с осторожностью», — рассказал Владимир Васильев в ходе заседания Госдумы, которое транслируется на официальном сайте нижней палаты парламента.

Ранее Совет Госдумы РФ по инициативе «Единой России» единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. До этого отложить рассмотрение закона о QR-кодах предложило правительство РФ. По словам вице-премьера Татьяна Голиковой, такое решение было принято из-за неопределенной эпидемиологической ситуации в стране. Кремль также отменил задачу по доработке законопроекта. Из перечня поручений президента РФ Владимира Путина убрали соответствующие пункты, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее глава РФ заявлял, что законопроект нуждается в доработке, пишет RT.

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Фракция «Единая Россия» Госдумы отказалась рассматривать закон о QR-кодах по причине того, что новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» — совершенно другая угроза для здоровья и нужно взвешенно принимать подобные решения. Об этом сообщил руководитель фракции Владимир Васильев. «Мы его [закон] долго прорабатывали. И пришли к пониманию, что ситуация так быстро меняется. По мнению специалистов-вирусологов, „Омикрон“ — уже другая угроза, и необходимо принимать такие решения [о вводе QR-кодов в России] с осторожностью», — рассказал Владимир Васильев в ходе заседания Госдумы, которое транслируется на официальном сайте нижней палаты парламента. Ранее Совет Госдумы РФ по инициативе «Единой России» единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. До этого отложить рассмотрение закона о QR-кодах предложило правительство РФ. По словам вице-премьера Татьяна Голиковой, такое решение было принято из-за неопределенной эпидемиологической ситуации в стране. Кремль также отменил задачу по доработке законопроекта. Из перечня поручений президента РФ Владимира Путина убрали соответствующие пункты, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее глава РФ заявлял, что законопроект нуждается в доработке, пишет RT.
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