Курганец почти в два раза переплатил за билет на поезд

Курганца возмутило то, что ему пришлось дополнительно заплатить 100 рублей за билет на поезд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области возмутился тем, что ему пришлось переплатить 100 рублей за покупку билета в поезде, так как он не успел приобрести его в кассе. Об этом он написал в соцсетях. Билет без наценки стоил 151 рубль.

«100 р [рублей] сверху за то, что не успел купить билет в кассе на вокзале. Кто это вообще придумал?» — написал пользователь Леха Худой в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган».

В комментариях под постом одни пользователи поддержали обратившегося и возмутились такой наценкой, другие считают, что это нормальная практика. Разъяснение по этому сбору можно найти на сайте РЖД. «В пригородном железнодорожном сообщении установлен ряд сервисных сборов за оказание дополнительных услуг. Оформление билета кассиром-контролером в пути следования — 100 рублей. Сбор не взимается, если пассажир следует от остановочного пункта, где нет билетной кассы», — указано на сайте.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам