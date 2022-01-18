В НАТО решили прислушаться к России

Столтенберг пригласил союзников к переговорам с Москвой Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

В НАТО готовы проводить с Россией совместные брифинги, посвященные военным учениям Альянса и Москвы, а также сокращению угроз от ядерных и ракетных систем, чтобы выслушать озабоченности российской стороны по поводу продвижения блока на восток. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг пригласил союзников провести ряд заседаний Совета Россия — НАТО.

«Сегодня я пригласил Россию и союзников по НАТО принять участие в серии встреч в рамках Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем, чтобы обсудить наши озабоченности, но также выслушать и российские озабоченности», — цитирует РИА «Новости» выступление Столтенберга на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее Столтенберг говорил, что Североатлантический альянс готов сотрудничать с Россией в части вооружений. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что для обсуждения вопросов безопасности пригласил в Лондон своего российского коллегу Сергея Шойгу. Эти заявления были сделаны после встречи России и НАТО, которая прошла 10 января в Женеве.

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