В НАТО решили прислушаться к России

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, столтенберг йенс, зурабишвили саломе
Столтенберг пригласил союзников к переговорам с Москвой Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

В НАТО готовы проводить с Россией совместные брифинги, посвященные военным учениям Альянса и Москвы, а также сокращению угроз от ядерных и ракетных систем, чтобы выслушать озабоченности российской стороны по поводу продвижения блока на восток. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг пригласил союзников провести ряд заседаний Совета Россия — НАТО.

«Сегодня я пригласил Россию и союзников по НАТО принять участие в серии встреч в рамках Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем, чтобы обсудить наши озабоченности, но также выслушать и российские озабоченности», — цитирует РИА «Новости» выступление Столтенберга на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее Столтенберг говорил, что Североатлантический альянс готов сотрудничать с Россией в части вооружений. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что для обсуждения вопросов безопасности пригласил в Лондон своего российского коллегу Сергея Шойгу. Эти заявления были сделаны после встречи России и НАТО, которая прошла 10 января в Женеве.

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В НАТО готовы проводить с Россией совместные брифинги, посвященные военным учениям Альянса и Москвы, а также сокращению угроз от ядерных и ракетных систем, чтобы выслушать озабоченности российской стороны по поводу продвижения блока на восток. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг пригласил союзников провести ряд заседаний Совета Россия — НАТО. «Сегодня я пригласил Россию и союзников по НАТО принять участие в серии встреч в рамках Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем, чтобы обсудить наши озабоченности, но также выслушать и российские озабоченности», — цитирует РИА «Новости» выступление Столтенберга на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ранее Столтенберг говорил, что Североатлантический альянс готов сотрудничать с Россией в части вооружений. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что для обсуждения вопросов безопасности пригласил в Лондон своего российского коллегу Сергея Шойгу. Эти заявления были сделаны после встречи России и НАТО, которая прошла 10 января в Женеве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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