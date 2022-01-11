Курганских чиновников вызовут на суд с учителем, писавшим Путину

В Звериноголовском районе учитель истории судится со школой из-за отстранения от работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представителей департамента образования и науки Курганской области, а также управления образования Звериноголовского района вызовут на судебное слушание по иску учителя истории Владимира Кочеулова, отстраненного от работы из-за заключения психиатров. Об этом URA.RU рассказал сам Кочеулов.

«Суд удовлетворил мое уточненное требование в иске привлечь курганскую психоневрологическую больницу в качестве соответчика. Также на судебное заседание будут вызваны представители департамента образования и науки области, районного управления образования. Предварительное слушание назначено на 26 января», — рассказал Владимир Кочеулов.

По словам истца, на собеседовании в суде присутствовала и. о. директора Звериноголовской школы Айзада Беркумбаева. Она заявила, что учителей направили на освидетельствование по предписанию прокуратуры, представить суду спорную характеристику Кочеулова не может. Директор считает, что школа является учебно-воспитательной организацией. Кочеулов настаивает, что по закону регулярное психиатрическое освидетельствование проходят педагоги учебно-воспитательных организаций, которые работают с трудными детьми, школ-интернатов, домов ребенка и др. В этом перечне нет общеобразовательных школ. Представленную психиатрам характеристику он назвал подложной. На ее основании Кочеулову предложили пройти тест (ответы записать карандашом), комиссия психиатров рекомендовала ему пройти обследование. Учитель был отстранен от работы с 14 декабря. Кочеулов уверен, что его пытаются уволить из-за работы по защите прав учителей.

Ранее власти района прокомментировали отстранение учителя. В департаменте образования и науки сообщили, что в трех районах Курганской области педагогов отправляли к психиатрам по представлению прокуратуры. Кочеулов стал известен после того, как пожаловался президенту Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего уволили важного чиновника.

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