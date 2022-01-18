Уралец, убивший туристку из Перми, обжаловал свой приговор

19 января 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Алексей Еремеев в последний момент сменил адвоката (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловчанин Алексей Еремеев, приговоренный судом Нижних Серег к 9 годам колонии строгого режима за попытку сексуального насилия над подростком, обжаловал свой приговор в Екатеринбурге. Еремеев поменял адвоката. Защитнику нужно ознакомиться с процессом, поэтому заседание суда отложено до февраля. Еремеева ждет еще один процесс — по делу об изнасиловании и убийстве туристки из Перми. «Заседание отложено до февраля. В дело вступил новый адвокат, которому необходимо ознакомиться с делом», — сообщили E1.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. Еремеев, который ранее был судим за грабеж и отбыл восемь лет в колонии, был задержан за попытку изнасиловать в Нижних Сергах подростка. В феврале 2021 года его отпустили под домашний арест, а в мае он сбежал и стал жить в шалаше у реки Серги. Отслеживающего браслета у него не было: в ГУФСИН сообщили, что у подозреваемого язвы на коже, из-за чего браслет надеть невозможно. В этом лесу в конце мая 2021 года Еремеев и его подельница убили пермячку Анастасию Пыхтееву, которая в одиночку сплавлялась по реке. Женщина отправилась в поход 29 мая 2021 года, а на следующий день перестала выходить на связь. 3 июня следователи возбудили дело по статье УК РФ «Убийство», а на следующий день нашли тело туристки. По данным следствия, перед смертью Анастасия подверглась изнасилованию. Заседаний по этому делу еще не было. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловчанин Алексей Еремеев, приговоренный судом Нижних Серег к 9 годам колонии строгого режима за попытку сексуального насилия над подростком, обжаловал свой приговор в Екатеринбурге. Еремеев поменял адвоката. Защитнику нужно ознакомиться с процессом, поэтому заседание суда отложено до февраля. Еремеева ждет еще один процесс — по делу об изнасиловании и убийстве туристки из Перми. «Заседание отложено до февраля. В дело вступил новый адвокат, которому необходимо ознакомиться с делом», — сообщили E1.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. Еремеев, который ранее был судим за грабеж и отбыл восемь лет в колонии, был задержан за попытку изнасиловать в Нижних Сергах подростка. В феврале 2021 года его отпустили под домашний арест, а в мае он сбежал и стал жить в шалаше у реки Серги. Отслеживающего браслета у него не было: в ГУФСИН сообщили, что у подозреваемого язвы на коже, из-за чего браслет надеть невозможно. В этом лесу в конце мая 2021 года Еремеев и его подельница убили пермячку Анастасию Пыхтееву, которая в одиночку сплавлялась по реке. Женщина отправилась в поход 29 мая 2021 года, а на следующий день перестала выходить на связь. 3 июня следователи возбудили дело по статье УК РФ «Убийство», а на следующий день нашли тело туристки. По данным следствия, перед смертью Анастасия подверглась изнасилованию. Заседаний по этому делу еще не было.