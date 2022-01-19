Россияне в феврале получат увеличенную пенсию

Проиндексированную пенсию россияне начнут получать с февраля, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Выплаты пенсионерам увеличатся на 8,6%.
«Я полагаю, что до конца января это решение будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%», — сообщила Бибикова на пресс-конференции, трансляция которой велась на youtube-канале «Парламентской газеты».
Поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году правительство внесло в Государственную думу 17 января. Это сделано по решению президента России Владимира Путина, который поручил проиндексировать пенсии выше уровня фактической инфляции. Депутат Госдумы Александр Жуков говорил, что в результате размер средней пенсии составит около 19 тысяч рублей.
Проиндексированную пенсию россияне начнут получать с февраля, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Выплаты пенсионерам увеличатся на 8,6%. «Я полагаю, что до конца января это решение будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%», — сообщила Бибикова на пресс-конференции, трансляция которой велась на youtube-канале «Парламентской газеты». Поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году правительство внесло в Государственную думу 17 января. Это сделано по решению президента России Владимира Путина, который поручил проиндексировать пенсии выше уровня фактической инфляции. Депутат Госдумы Александр Жуков говорил, что в результате размер средней пенсии составит около 19 тысяч рублей.