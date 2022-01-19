Конфликтующие с ЕР челябинские депутаты раскололись на два лагеря

Илья Исайчук опроверг намерение выйти из «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из шести депутатов-единороссов в Калининском районном совете Челябинска, вступивших в конфликт с главой района Сергеем Колесником и вышестоящим партийным руководством, опроверг информацию о намерении участвовать в коллективном выходе из фракции ЕР. Об этом URA.RU заявил 20 января сам народный избранник, Илья Исайчук.

«О своем „намерении“ написать заявление о выходе из фракции я узнал из новостей. Не собирался делать это и не собираюсь. Буду работать в партии и районном совете на благо жителей Калининского района», — сказал URA.RU Исайчук.

Накануне один из несогласных депутатов сообщил агентству, что подача заявлений стала общим ответом на попытки давления со стороны властей и поддерживающих главу руководителей ЕР. Кроме того, таким образом народные избранники защищают одного из своих коллег, которому пригрозили исключением из партии. Следующим ходом должен стать коллективный выход из «Единой России» и открытое обращение к лидеру партии Дмитрию Медведеву.

«Нарушения партийной дисциплины и положения о депутатском объединении документально доказаны. В такой ситуации у этих людей не было другого выхода, кроме как написать заявление о выходе из состава фракции. Но и смысла в этих заявлениях нет: как только Президиум ЕР примет решение об исключении из партии, члены фракции примут решение об исключении из ее состава», — заявил в тот же день зампред гордумы Челябинска Иван Горнов.

На заседании президиума регионального политсовета ЕР 18 января губернатор Алексей Текслер, лидер областной парторганизации, раскритиковал также и Колесника за неспособность урегулировать ситуацию. Одновременно стало известно о планах исключить из ЕР Александра Галкина, представляющего Калининский райсовет в гордуме Челябинска.

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