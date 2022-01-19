В Свердловской области зафиксировали резкий рост цен на овощи

20 января 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Сильнее всего за неделю подорожали капуста, свекла и помидоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области за минувшую неделю зафиксировали рост цен на свеклу, капусту и помидоры. Соответствующая статистика опубликована на сайте Свердловскстата. Сильнее всего подорожала капуста — она прибавила в цене 7,01% и теперь средняя цена за кг составляет 53,41 рубля. На 2,73% подорожала свекла, средняя цена — 41,83 руб/кг, а также на 2,23% подорожали помидоры со средней ценой в маркетах области в 176,05 рубля за килограмм. Среди остальных продуктов, прибавивших в цене, выделяется маргарин (+1,98%, 186,40 руб/кг) и яблоки (+1,41%, 99,38 руб/кг). Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в новогодние каникулы с 3 по 10 января подорожали практически все овощи, а также бананы и яблоки. В список попали помидоры, огурцы, капуста, лук, морковь и картошка. Перед Новым годом резко подорожали ингредиенты для оливье, а также выросли цены на шоколадные конфеты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области за минувшую неделю зафиксировали рост цен на свеклу, капусту и помидоры. Соответствующая статистика опубликована на сайте Свердловскстата. Сильнее всего подорожала капуста — она прибавила в цене 7,01% и теперь средняя цена за кг составляет 53,41 рубля. На 2,73% подорожала свекла, средняя цена — 41,83 руб/кг, а также на 2,23% подорожали помидоры со средней ценой в маркетах области в 176,05 рубля за килограмм. Среди остальных продуктов, прибавивших в цене, выделяется маргарин (+1,98%, 186,40 руб/кг) и яблоки (+1,41%, 99,38 руб/кг). Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в новогодние каникулы с 3 по 10 января подорожали практически все овощи, а также бананы и яблоки. В список попали помидоры, огурцы, капуста, лук, морковь и картошка. Перед Новым годом резко подорожали ингредиенты для оливье, а также выросли цены на шоколадные конфеты.