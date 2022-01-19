По словам источника, сейчас нет кандидатуры на пост министра культуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Исполнительный директор Пермского академического Театра-Театра Егор Мухин отказался от поста краевого министра культуры. Об этом сообщает источник URA.RU в политтусовке региона.

«Мухину действительно предлагали должность, но он от нее отказался», — говорит собеседник. По его словам, кандидатуры на пост министра культуры пока нет.

Собеседник, близкий к краевым властям, подтверждает эту информацию. «Решение по министру культуры не принято», — рассказывает источник. Он также сообщает, что экс-депутата Госдумы Игоря Сапко, который, по информации инсайдеров, претендовал на этот пост, в списке кандидатов нет. Егор Мухин от комментариев отказался.

Должность министра культуры стала вакантной после увольнения Вячеслава Торчинского в конце ноября 2021. Сообщалось, что Вячеслав Торчинский, занимавший этот пост, переходит в Пермскую государственную художественную галерею, чтобы курировать строительство ее нового здания. Директор галереи Юлия Тавризян, по замыслу властей, должна занять кресло заместителя руководителя культурного учреждения. Кадровые перестановки вызвали негативную реакцию среди пермяков. Сама Тавризян, комментируя ситуацию, заявляла, что «открыта предложениям». На этом фоне власти в конце ноября приостановили переход Торчинского из министерства в галерею. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утверждал https://ura.news/news/1052524291, что во всей этой истории было много непроверенной информации. Среди прочих на этот пост претендовал экс-депутат Госдумы Игорь Сапко.

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