Екатеринбургская епархия не смогла забрать монастырь отца Сергия

Спор по монастырю отца Сергия рассмотрит арбитражный суд Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Арбитражный суд Уральского округа отправил на новое рассмотрение дело по иску Екатеринбургской епархии, требовавший признать своей собственностью Среднеуральский женский монастырь, настоятелем которого был экс-схиигумен отец Сергий. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте суда.

«Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, и передать дело на новое рассмотрение», — говорится в картотеке дел суда. Рассматривать иск будут заново в арбитражном суде Свердловской области.

Монастырь занимал отец Сергий до момента, когда его задержали 29 декабря 2020 года. Его приговорили к трем с половиной годам колонии за склонение к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Позднее отцу Сергию был предъявлено обвинение в экстремизме. Насельницы монастыря переехали в новых храм, который расходится под Ревдой.

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