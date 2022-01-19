19 января 2022

Екатеринбургская епархия не смогла забрать монастырь отца Сергия

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Среднеуральский женский монастырь. Свердловская область, романов сергей, отец сергий, среднеуральский женский монастырь, схиигумен сергий
Спор по монастырю отца Сергия рассмотрит арбитражный суд Свердловской области Фото:
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Дело отца Сергия

Арбитражный суд Уральского округа отправил на новое рассмотрение дело по иску Екатеринбургской епархии, требовавший признать своей собственностью Среднеуральский женский монастырь, настоятелем которого был экс-схиигумен отец Сергий. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте суда.

«Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, и передать дело на новое рассмотрение», — говорится в картотеке дел суда. Рассматривать иск будут заново в арбитражном суде Свердловской области.

Монастырь занимал отец Сергий до момента, когда его задержали 29 декабря 2020 года. Его приговорили к трем с половиной годам колонии за склонение к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Позднее отцу Сергию был предъявлено обвинение в экстремизме. Насельницы монастыря переехали в новых храм, который расходится под Ревдой.

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Арбитражный суд Уральского округа отправил на новое рассмотрение дело по иску Екатеринбургской епархии, требовавший признать своей собственностью Среднеуральский женский монастырь, настоятелем которого был экс-схиигумен отец Сергий. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте суда. «Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, и передать дело на новое рассмотрение», — говорится в картотеке дел суда. Рассматривать иск будут заново в арбитражном суде Свердловской области. Монастырь занимал отец Сергий до момента, когда его задержали 29 декабря 2020 года. Его приговорили к трем с половиной годам колонии за склонение к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Позднее отцу Сергию был предъявлено обвинение в экстремизме. Насельницы монастыря переехали в новых храм, который расходится под Ревдой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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