20 января 2022
19 января 2022
18 января 2022

Учителей ЯНАО заставят подтверждать подготовку детей к олимпиадам

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробный экзамен в рамках основного периода ЕГЭ в лицее №88. Екатеринбург, гимназия, егэ, экзамен, подготовка к экзаменам, школа, среднее образование, единый государственный экзамен, педагоги, учителя, лицей
Педагоги-наставники должны будут доказывать то, что они подготовили ребенка к олимпиаде Фото:

Педагогов ЯНАО обяжут предоставлять доказательства подготовки учеников ко Всероссийской олимпиаде, чтобы получить поощрительную выплату. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, это сделано, чтобы избежать конфликтов между учителями.

«Документ разработан для исключения конфликтных ситуаций в случаях, когда ученика готовили к этапам Всероссийской олимпиады школьников двое или более учителей. Это важно, поскольку сумма поощрительной выплаты распределяется на всех учителей, подготовивших победителя регионального или заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников», — говорится в комментарии пресс-службы к проекту постановления.

Педагоги-наставники должны будут документально подтверждать свою учебную нагрузку с указанием классов и предметов. Данный документ, заверенный руководителем общеобразовательной организации, будет являться доказательством того, что учитель действительно преподавал у ребенка, который стал победителем или призером олимпиады.

В 2020 году в ЯНАО ввели поощрительные выплаты для школьников, которые стали победителями или призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады. Власти выплачивают им по 300 и 150 тысяч рублей. Также 100 тысяч рублей получают ученики, набравшие 100 баллов на ЕГЭ. Идентичные выплаты получают и педагоги, подготовившие ребят.

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Педагогов ЯНАО обяжут предоставлять доказательства подготовки учеников ко Всероссийской олимпиаде, чтобы получить поощрительную выплату. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, это сделано, чтобы избежать конфликтов между учителями. «Документ разработан для исключения конфликтных ситуаций в случаях, когда ученика готовили к этапам Всероссийской олимпиады школьников двое или более учителей. Это важно, поскольку сумма поощрительной выплаты распределяется на всех учителей, подготовивших победителя регионального или заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников», — говорится в комментарии пресс-службы к проекту постановления. Педагоги-наставники должны будут документально подтверждать свою учебную нагрузку с указанием классов и предметов. Данный документ, заверенный руководителем общеобразовательной организации, будет являться доказательством того, что учитель действительно преподавал у ребенка, который стал победителем или призером олимпиады. В 2020 году в ЯНАО ввели поощрительные выплаты для школьников, которые стали победителями или призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады. Власти выплачивают им по 300 и 150 тысяч рублей. Также 100 тысяч рублей получают ученики, набравшие 100 баллов на ЕГЭ. Идентичные выплаты получают и педагоги, подготовившие ребят.
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