Алексей Орлов стремится усилить контроль над гордумой, поэтому и выбрал кандидатами директоров школ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Кандидаты от мэрии Екатеринбурга на довыборах в гордуму по двум округам победили на праймериз «Единой России», сообщили в пресс-службе регионального исполкома «ЕР». Таким образом, в Верх-Исетском округе №2 партию, как и писало URA.RU, будет представлять Татьяна Вяткина, директор школы №168, а в Ленинском №10 — Екатерина Журавлева, директор школы №140.

Праймериз проходили в электронном виде по закрытой четвертой модели, то есть голосовать могли только выборщики из числа местных единороссов. «Большинство голосов набрали: по округу №2 — Вяткина Татьяна Олеговна; по округу №10 — Журавлева Александра Викторовна. На следующий день после голосования оргкомитет должен принять решение об утверждении итогов голосования. Окончательное выдвижение кандидатов на довыборы будет оформлено решением президиума регионального политсовета», — рассказал представитель свердловской партячейки Максим Бестфатер.

Решение о том, что Вяткина и Журавлева будут представлять городскую власть на довыборах, было принято до Нового года. Источники в горадминистрации утверждают, что их кандидатуры согласовывал лично мэр Алексей Орлов, для которого важно иметь в составе думы бюджетников, зависимых лично от него, а не от бизнеса.

Вяткина, если победит на основных довыборах, заменит в гордуме представителя ЗАО «Таганский ряд» Сергея Мелехина, который в сентябре 2021-го перешел в заксобрание, а Журавлева — представителя ГК «Ренова» Николая Смирнягина, ставшего главой Академического района. Поскольку «Таганский ряд» Орлов отстранил от подбора кандидатов, мэрия не сможет рассчитывать на его спонсорскую поддержку в этой кампании. Позиция «Реновы» по этому вопросу пока неясна.

Довыборы намечены на 27 марта. Перед этим пройдет десятидневное досрочное голосование (на довыборах в гордуму в ноябре 2020 года оно помогло победить кандидатам от мэрии). Ранее своих кандидатов назвала ЛДПР.

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