Депутат Екатеринбурга претендует на пост свердловского мэра

Григорий Вихарев примет участие в выборах главы Белоярского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На пост мэра Белоярского городского округа, где 17 января был снят прежний глава, претендует депутат гордумы Екатеринбурга Григорий Вихарев. Он подал документы для участия в выборах, сообщил URA.RU источник, близкий к руководству муниципалитета, и подтвердил сам кандидат.

«Вихарев самый первый заявился [на конкурс]. Всего кандидатов будет порядочно, человек пять минимум», — поделился собеседник, близкий к администрации Белоярского. На данный момент депутат является единственным заявившимся. Претендентов будут регистрировать до 28 января.

Сам Григорий Вихарев в разговоре с URA.RU подтвердил, что подал документы на участие в конкурсе. Но от более развернутых комментариев пока воздерживается, поскольку не завершился еще первый этап — обработки заявок претендентов.

В настоящее время исполняющим обязанности главы Белоярского является Людмила Туманова, вице-мэр по экономике. По неофициальным данным, чиновница не будет заявляться на конкурс, поскольку в ближайшее время намерена уйти с муниципальной службы. Туманова подтвердила URA.RU, что не видит себя постоянным главой города.

17 января депутаты Белоярского отстранили от должности и. о. мэра Михаила Иванова. На этом настаивала прокуратура, выяснившая, что чиновник причастен к махинациями с землей. По этому факту ведется проверка, Иванову грозит уголовное дело. Предыдущий мэр Андрей Горбов, уволенный в ноябре 2021-го, также лишился поста после антикоррупционной проверки — в течение двух лет он начислял премии самому себе.

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