Свердловскому мэру, ушедшему в отставку, грозит уголовное дело

Прокуратура занялась земельным скандалом с экс-главой Белоярского ГО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший и. о. мэра Белоярского городского округа Михаил Иванов, снятый с должности из-за махинаций с землей, рискует стать фигурантом уголовного дела. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, работе чиновника в ближайшее время будет дана уголовно-правовая оценка.

Иванов, назначенный исполняющим обязанности главы Белоярского в ноябре 2021-го, лишился полномочий 17 января 2022 года. Местные депутаты отстранили мэра от должности по требованию прокуратуры — надзорное ведомство выяснило, что чиновник причастен к земельному скандалу. В конце прошлого года он по просьбе знакомой передал пять участков в интересах третьего лица. Прокуратура настаивает, что это было сделано в нарушение земельного законодательства.

«В результате своевременного принятия мер прокурорского реагирования пресечен факт регистрации незаконных договоров аренды земельных участков. Прокуратура <…> направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки», — заявила агентству старший помощник прокурора области Марина Канатова.

Знакомый с материалами дела источник URA.RU допустил, что Иванов, вернувшийся после отстранения на должность вице-мэра, в итоге не будет привлечен к уголовной ответственности: «Он просто уволится из администрации». Дозвониться до самого чиновника агентству не удалось, по его рабочему номеру никто не ответил. По неофициальным данным, Иванов сейчас находится на больничном

Предыдущий глава Белоярского Андрей Горбов, уволенный в ноябре прошлого года, также привлекал внимание прокуратуры. Тогда в ходе антикоррупционной проверки выяснилось, что в течение двух лет мэр начислял премии самому себе. Администрацию возглавил Михаил Иванов, бывший начальник отдела МВД в Каменске-Уральском. Ожидается, что в ближайшее время он перейдет на работу в областной онкоцентр.

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