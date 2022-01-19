Многообещающая карьера Александра Галкина в «ЕР» грозит прерваться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Решение об исключении из «Единой России» депутата гордумы Челябинска Александра Галкина рассмотрят 28 января на заседании президиума регионального политсовета ЕР. Эту информацию подтвердили URA.RU в региональном исполкоме партии. Галкин входит в группу из шести единороссов в совете Калининского района города, вступивших в конфронтацию с его главой и вышестоящим руководством.

«Заседание Президиума регионального политсовета ЕР назначено на 28 января. Там предстоит обсудить уже сформированные выводы спецкомиссии, разбиравшей ситуацию в Калининском районном совете Челябинска. В том числе рекомендацию об исключении из партии Галкина», — сообщили URA.RU в региональном исполкоме ЕР.

По словам источника в партийных кругах, не исключено, что заседание будет проходить при личном участии губернатора, лидера региональной «ЕР» Алексея Текслера. Инсайдер объяснил это тем, что на предыдущем заседании президиума глава региона также лично разбирался в обстоятельствах конфликта, раскритиковав при этом вторую его сторону — главу Калининского района Сергея Колесника — за неспособность урегулировать противоречия. При этом чиновнику дали месяц на исправление ситуации, в противном случае также пригрозив наказанием по партийной и служебной линии.

Один из шести калининских депутатов сообщил URA.RU, что 19 января все они подали заявления о выходе из фракции ЕР в совете в ответ на давление. В случае же, если кого-то из них действительно исключат, то планируется коллективно обратиться к председателю ЕР Дмитрию Медведеву и вместе выйти из партии. Однако 20 января входящий в группу несогласных Илья Исайчук в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что не собирается покидать ни фракцию, ни ЕР.

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