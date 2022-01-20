Госсекретарь США рассказал о решающих переговорах с Россией

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Переговоры Лаврова с Блинкеным покажут, готовы ли стороны на дипломатическое решение кризиса на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Женеве 21 января покажут, возможно ли еще дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. С таким заявлением выступил сам госсекретарь Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

«Завтра, когда я увижу российского коллегу [Лаврова], я думаю, это будет хорошей возможностью, поскольку с прошлой недели, когда прошли консультации РФ и США по стратегической стабильности, консультации РФ и НАТО, ОБСЕ, у нас была возможность обдумать услышанное. Русские, я полагаю, имели возможность рассказать об этом президенту [РФ Владимиру] Путину. У нас была возможность проконсультироваться между собой», — заявил Блинкен на пресс-конференции. Его цитирует РИА «Новости».

Госсекретарь США подчеркнул, что по итогам встречи с Лавровым можно будет судить о настрое Москвы. В частности, настроены ли российские власти на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины.

Ранее американист Юрий Рогулев заявил, что готовящийся саммит Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января — это хороший знак. По его мнению, Россия хочет получить четкие ответы на предложения по вопросам безопасности, передает агентство Nation News.

10 января прошли переговоры РФ и НАТО по гарантиям безопасности. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что не собирается идти на компромисс с российскими коллегами. Глава МИДа России Сергей Лавров ответил, что Москва готова к любым развитиям событий, пишет RT.

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Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Женеве 21 января покажут, возможно ли еще дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. С таким заявлением выступил сам госсекретарь Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок. «Завтра, когда я увижу российского коллегу [Лаврова], я думаю, это будет хорошей возможностью, поскольку с прошлой недели, когда прошли консультации РФ и США по стратегической стабильности, консультации РФ и НАТО, ОБСЕ, у нас была возможность обдумать услышанное. Русские, я полагаю, имели возможность рассказать об этом президенту [РФ Владимиру] Путину. У нас была возможность проконсультироваться между собой», — заявил Блинкен на пресс-конференции. Его цитирует РИА «Новости». Госсекретарь США подчеркнул, что по итогам встречи с Лавровым можно будет судить о настрое Москвы. В частности, настроены ли российские власти на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины. Ранее американист Юрий Рогулев заявил, что готовящийся саммит Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января — это хороший знак. По его мнению, Россия хочет получить четкие ответы на предложения по вопросам безопасности, передает агентство Nation News. 10 января прошли переговоры РФ и НАТО по гарантиям безопасности. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что не собирается идти на компромисс с российскими коллегами. Глава МИДа России Сергей Лавров ответил, что Москва готова к любым развитиям событий, пишет RT.
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