Госсекретарь США рассказал о решающих переговорах с Россией

20 января 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Переговоры Лаврова с Блинкеным покажут, готовы ли стороны на дипломатическое решение кризиса на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Женеве 21 января покажут, возможно ли еще дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. С таким заявлением выступил сам госсекретарь Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок. «Завтра, когда я увижу российского коллегу [Лаврова], я думаю, это будет хорошей возможностью, поскольку с прошлой недели, когда прошли консультации РФ и США по стратегической стабильности, консультации РФ и НАТО, ОБСЕ, у нас была возможность обдумать услышанное. Русские, я полагаю, имели возможность рассказать об этом президенту [РФ Владимиру] Путину. У нас была возможность проконсультироваться между собой», — заявил Блинкен на пресс-конференции. Его цитирует РИА «Новости». Госсекретарь США подчеркнул, что по итогам встречи с Лавровым можно будет судить о настрое Москвы. В частности, настроены ли российские власти на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины. Ранее американист Юрий Рогулев заявил, что готовящийся саммит Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января — это хороший знак. По его мнению, Россия хочет получить четкие ответы на предложения по вопросам безопасности, передает агентство Nation News. 10 января прошли переговоры РФ и НАТО по гарантиям безопасности. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что не собирается идти на компромисс с российскими коллегами. Глава МИДа России Сергей Лавров ответил, что Москва готова к любым развитиям событий, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Женеве 21 января покажут, возможно ли еще дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. С таким заявлением выступил сам госсекретарь Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок. «Завтра, когда я увижу российского коллегу [Лаврова], я думаю, это будет хорошей возможностью, поскольку с прошлой недели, когда прошли консультации РФ и США по стратегической стабильности, консультации РФ и НАТО, ОБСЕ, у нас была возможность обдумать услышанное. Русские, я полагаю, имели возможность рассказать об этом президенту [РФ Владимиру] Путину. У нас была возможность проконсультироваться между собой», — заявил Блинкен на пресс-конференции. Его цитирует РИА «Новости». Госсекретарь США подчеркнул, что по итогам встречи с Лавровым можно будет судить о настрое Москвы. В частности, настроены ли российские власти на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины. Ранее американист Юрий Рогулев заявил, что готовящийся саммит Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января — это хороший знак. По его мнению, Россия хочет получить четкие ответы на предложения по вопросам безопасности, передает агентство Nation News. 10 января прошли переговоры РФ и НАТО по гарантиям безопасности. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что не собирается идти на компромисс с российскими коллегами. Глава МИДа России Сергей Лавров ответил, что Москва готова к любым развитиям событий, пишет RT.