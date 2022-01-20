Бастрыкин взял на контроль минирование школ в Челябинске

20 января 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

Бастрыкин будет контролировать доследственные проверки по факту минирования в школах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании В городе Всеволожске Ленинградской области и в школах в Челябинске взяли под контроль минирование школ. Такое поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин руководителю следственного управления по Ленинградской области Сергею Сазину и руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову. «В связи с эвакуацией школ в городе Всеволожске Ленинградской области и школах в Челябинске Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Ленинградской области Сазину и руководителю следственного управления по Челябинской области Решетникову организовать доследственные проверки и представить доклад об их ходе и результатах», — написано на сайте Следственного комитета РФ. В дополнение написано о том, что за ходом исполнения поручения должны контролировать в центральном аппарате СК. На прошлой неделе в Екатеринбурге эвакуировали 151 школу из-за угроз о минировании. Анонимный автор распространил письма в родительских чатах о том, что он взорвет учебные заведения. В организации массовых минирований школ и других зданий Екатеринбурга, а также Тюмени, подозревается человек, проживающий в Латвии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В городе Всеволожске Ленинградской области и в школах в Челябинске взяли под контроль минирование школ. Такое поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин руководителю следственного управления по Ленинградской области Сергею Сазину и руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову. «В связи с эвакуацией школ в городе Всеволожске Ленинградской области и школах в Челябинске Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Ленинградской области Сазину и руководителю следственного управления по Челябинской области Решетникову организовать доследственные проверки и представить доклад об их ходе и результатах», — написано на сайте Следственного комитета РФ. В дополнение написано о том, что за ходом исполнения поручения должны контролировать в центральном аппарате СК. На прошлой неделе в Екатеринбурге эвакуировали 151 школу из-за угроз о минировании. Анонимный автор распространил письма в родительских чатах о том, что он взорвет учебные заведения. В организации массовых минирований школ и других зданий Екатеринбурга, а также Тюмени, подозревается человек, проживающий в Латвии.