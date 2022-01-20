Школьников в Пермском крае перевели на дистант из-за COVID

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Некоторых учеников Пермской гимназии №4 перевели на дистант Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермской гимназии №4 из-за роста заболеваемости COVID на дистанционное обучение перевели некоторых учеников с 5 по 11 класс. Об этом рассказала мама одного из учеников.

«В Пермской гимназии №4 часть учеников с 5 по 11 класс перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом», — рассказала телекомпании «ВЕТТА 24» мама одного из школьников. По ее словам, дистант для школьников вводится с 21 по 30 января.

Руководство образовательного учреждения доложило, что ребята будут учиться через специальную программу Zoom. В департаменте образования администрации Перми отметили, что гимназия №4 продолжает работать в обычном формате. По их словам, если количество заболевших учеников в отдельном классе превышает 20%, то таких учеников переведут на дистант.

По информации, данным оперативным штабом, в Пермском крае зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края отметили, что с появлением нового штамма «омикрон» количество умерших от коронавируса будет только расти.

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В Пермской гимназии №4 из-за роста заболеваемости COVID на дистанционное обучение перевели некоторых учеников с 5 по 11 класс. Об этом рассказала мама одного из учеников. «В Пермской гимназии №4 часть учеников с 5 по 11 класс перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом», — рассказала телекомпании «ВЕТТА 24» мама одного из школьников. По ее словам, дистант для школьников вводится с 21 по 30 января. Руководство образовательного учреждения доложило, что ребята будут учиться через специальную программу Zoom. В департаменте образования администрации Перми отметили, что гимназия №4 продолжает работать в обычном формате. По их словам, если количество заболевших учеников в отдельном классе превышает 20%, то таких учеников переведут на дистант. По информации, данным оперативным штабом, в Пермском крае зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края отметили, что с появлением нового штамма «омикрон» количество умерших от коронавируса будет только расти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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