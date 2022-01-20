Школьников в Пермском крае перевели на дистант из-за COVID

20 января 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

Некоторых учеников Пермской гимназии №4 перевели на дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Пермской гимназии №4 из-за роста заболеваемости COVID на дистанционное обучение перевели некоторых учеников с 5 по 11 класс. Об этом рассказала мама одного из учеников. «В Пермской гимназии №4 часть учеников с 5 по 11 класс перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом», — рассказала телекомпании «ВЕТТА 24» мама одного из школьников. По ее словам, дистант для школьников вводится с 21 по 30 января. Руководство образовательного учреждения доложило, что ребята будут учиться через специальную программу Zoom. В департаменте образования администрации Перми отметили, что гимназия №4 продолжает работать в обычном формате. По их словам, если количество заболевших учеников в отдельном классе превышает 20%, то таких учеников переведут на дистант. По информации, данным оперативным штабом, в Пермском крае зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края отметили, что с появлением нового штамма «омикрон» количество умерших от коронавируса будет только расти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермской гимназии №4 из-за роста заболеваемости COVID на дистанционное обучение перевели некоторых учеников с 5 по 11 класс. Об этом рассказала мама одного из учеников. «В Пермской гимназии №4 часть учеников с 5 по 11 класс перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом», — рассказала телекомпании «ВЕТТА 24» мама одного из школьников. По ее словам, дистант для школьников вводится с 21 по 30 января. Руководство образовательного учреждения доложило, что ребята будут учиться через специальную программу Zoom. В департаменте образования администрации Перми отметили, что гимназия №4 продолжает работать в обычном формате. По их словам, если количество заболевших учеников в отдельном классе превышает 20%, то таких учеников переведут на дистант. По информации, данным оперативным штабом, в Пермском крае зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края отметили, что с появлением нового штамма «омикрон» количество умерших от коронавируса будет только расти.