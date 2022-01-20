Песков оценил идею Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского

Нет никакой подготовки к встрече российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Так ответил представитель Кремля Дмитрий Песков на идею турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
«По этой встрече нет ничего. <…> Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее Эрдоган пригласил в Турцию двух своих коллег — Путина и Зеленского. Президент страны заявил, что готов принять любые меры для снижения напряженности между Россией и Украиной. В Кремле эту идею поддержали.
Нет никакой подготовки к встрече российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Так ответил представитель Кремля Дмитрий Песков на идею турецкого лидера Тайипа Эрдогана. «По этой встрече нет ничего. <…> Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», — сказал пресс-секретарь главы государства. Ранее Эрдоган пригласил в Турцию двух своих коллег — Путина и Зеленского. Президент страны заявил, что готов принять любые меры для снижения напряженности между Россией и Украиной. В Кремле эту идею поддержали.