20 января 2022

Песков оценил идею Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков прокомментировал идею Эрдогана о встрече Путина и Зеленского Фото:

Нет никакой подготовки к встрече российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Так ответил представитель Кремля Дмитрий Песков на идею турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

«По этой встрече нет ничего. <…> Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Эрдоган пригласил в Турцию двух своих коллег — Путина и Зеленского. Президент страны заявил, что готов принять любые меры для снижения напряженности между Россией и Украиной. В Кремле эту идею поддержали.

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Нет никакой подготовки к встрече российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Так ответил представитель Кремля Дмитрий Песков на идею турецкого лидера Тайипа Эрдогана. «По этой встрече нет ничего. <…> Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», — сказал пресс-секретарь главы государства. Ранее Эрдоган пригласил в Турцию двух своих коллег — Путина и Зеленского. Президент страны заявил, что готов принять любые меры для снижения напряженности между Россией и Украиной. В Кремле эту идею поддержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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