Песков оценил идею Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского 21 января 2022 в 01:51 Размер текста - 17 + Песков прокомментировал идею Эрдогана о встрече Путина и Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нет никакой подготовки к встрече российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Так ответил представитель Кремля Дмитрий Песков на идею турецкого лидера Тайипа Эрдогана. «По этой встрече нет ничего. <…> Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», — сказал пресс-секретарь главы государства. Ранее Эрдоган пригласил в Турцию двух своих коллег — Путина и Зеленского. Президент страны заявил, что готов принять любые меры для снижения напряженности между Россией и Украиной. В Кремле эту идею поддержали. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Нет никакой подготовки к встрече российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Так ответил представитель Кремля Дмитрий Песков на идею турецкого лидера Тайипа Эрдогана. «По этой встрече нет ничего. <…> Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», — сказал пресс-секретарь главы государства. Ранее Эрдоган пригласил в Турцию двух своих коллег — Путина и Зеленского. Президент страны заявил, что готов принять любые меры для снижения напряженности между Россией и Украиной. В Кремле эту идею поддержали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям