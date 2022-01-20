Директором департамента АПК назначен Павел Кощеев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директором департамента агропромышленного комплекса (АПК) Курганской области назначен Павел Кощеев, который ранее занимал должность замдиректора департамента. Информацию о кадровых перестановках сообщил пресс-секретарь главы региона Александр Тетерин.

«Директором департамента АПК Курганской области с 21 января 2022 года назначен Павел Кощеев. С декабря 2021 года он руководил департаментом в статусе исполняющего обязанности», — написал Тетерин в своем telegram-канале.

Кощеев в статусе замдиректора департамента ранее возглавлял управление развития отраслей АПК. После отставки экс-директора департамента Рустама Камалетдинова он временно руководил этим ведомством.

Камалетдинов уволился по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами 30 ноября 2021 года, сообщало ранее URA.RU. Чиновник руководил департаментом с сентября 2020 года. До назначения Камалетдинова в департаменте АПК сменилось семь руководителей за 1,5 года, в том числе Кощеев уже был и. о. директора департамента. В конце прошлого года появилась информация, что Камалетдинов рассматривается в качестве кандидата для трудоустройства в Минсельхоз России.

Павел Кощеев назначен директором департамента АПК Курганской области Фото: telegram-канал «Тетерин»

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