29 декабря 2021

Источники: экс-чиновник из Кургана будет работать в Минсельхозе

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, камалетдинов рустам
Рустаму Камалетдинову прочат должность в Минсельхозе РФ Фото:

Экс-директор департамента агропромышленного комплекса (АПК) Курганской области Рустам Камалетдинов рассматривается в качестве кандидата для трудоустройства в Минсельхоз России. Об этом URA.RU сообщили источники из политических кругов региона.

«Сейчас Камалетдинов устраивается в Минсельхоз России. Документы отправлены, идет процедура согласования», — рассказал один из инсайдеров.

Камалетдинов в разговоре с URA.RU сообщил, что пока нигде не работает. Свое возможное назначение в Минсельхоз России он комментировать отказался. Оперативно дозвониться до пресс-службы Минсельхоза URA.RU не удалось.

Камалетдинов ушел с поста директора регионального департамента АПК по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами, ранее сообщало URA.RU. 30 ноября был его последний рабочий день в этой должности. Чиновник руководил департаментом немногим более года — с сентября 2020 года. С 2012 по 2016 годы он был председателем государственного комитета Башкортостана по торговле и защите прав потребителей, до декабря 2018 года управлял «Торговым домом „Кремлевский“» (подчиняется управлению делами президента РФ). До назначения Камалетдинова в департаменте АПК сменилось семь руководителей за 1,5 года.

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Экс-директор департамента агропромышленного комплекса (АПК) Курганской области Рустам Камалетдинов рассматривается в качестве кандидата для трудоустройства в Минсельхоз России. Об этом URA.RU сообщили источники из политических кругов региона. «Сейчас Камалетдинов устраивается в Минсельхоз России. Документы отправлены, идет процедура согласования», — рассказал один из инсайдеров. Камалетдинов в разговоре с URA.RU сообщил, что пока нигде не работает. Свое возможное назначение в Минсельхоз России он комментировать отказался. Оперативно дозвониться до пресс-службы Минсельхоза URA.RU не удалось. Камалетдинов ушел с поста директора регионального департамента АПК по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами, ранее сообщало URA.RU. 30 ноября был его последний рабочий день в этой должности. Чиновник руководил департаментом немногим более года — с сентября 2020 года. С 2012 по 2016 годы он был председателем государственного комитета Башкортостана по торговле и защите прав потребителей, до декабря 2018 года управлял «Торговым домом „Кремлевский“» (подчиняется управлению делами президента РФ). До назначения Камалетдинова в департаменте АПК сменилось семь руководителей за 1,5 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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