В Курганской области временно закрыли школу и детсады

В образовательных организациях растет заболеваемость ОРВИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области из-за ОРВИ на карантин полностью закрыли два детских сада и школу. Отдельные классы закрыты в 25 школах, группы — в пяти детских садах, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

«В настоящее время в Курганской области из-за ОРВИ частично закрыты пять групп в детских садах. Два садика закрыты полностью. Также закрыты отдельные классы в 25 школах и одна школа в Притобольном районе, где обучается 61 ученик», — говорится в сообщении ведомства.

В департаменте отметили, что решение о введении областного карантина и о переходе на обучение с применением дистанционных технологий принимает региональный оперштаб исходя из эпидемиологической ситуации. Сейчас ситуация, связанная с ростом заболеваемости обучающихся и педагогов — стабильная, она находится на ежедневном контроле муниципальных и региональных властей. В случае, если в коллективе будет выявлен заболевший коронавирусной инфекцией, руководители учреждений образования будут самостоятельно принимать решение о закрытии школы или садика на карантин или о переходе на иные формы обучения.

Ранее URA.RU писало, что курганские школьники уйдут на дополнительные каникулы. В середине февраля первые классы идут на дополнительные каникулы. Департамент образования рекомендует в этот же срок отправить на недельные каникулы всю начальную школу, а также ввести ограничения для сферы допобразования. В Курганской области из-за штамма «Омикрон» ожидают пятикратного увеличения больных коронавирусом. О первых случаях заражения этим штаммом в регионе стало известно 20 января.

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