Исследования тюменских ученых помогут создать вакцину от аллергий

Вакцину смогут создать после углубленных исследований Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ученые из Тюменского государственного университета провели исследования клещей домашней пыли и их бактерий. Результаты работ помогут изменить аллегригийность и создать вакцину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы нашли взаимосвязь клещей и бактерий на молекулярном уровне: реализация наследственной информации у клещей объясняет 76% экспрессии генов у бактерий Cardinium. В свою очередь, экспрессия генов у Cardinium в совокупности объясняет 84% экспрессии генов у клещей. Экспрессия генов бактерий либо положительно, либо отрицательно коррелирует с уровнями экспрессии генов клещей», — заявил ведущий научный сотрудник Института экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ Павел Климов.

В ходе эксперимента ученые установили, что микроорганизмы и их клещи-«хозяева» тесно взаимодействуют на молекулярном уровне. В дальнейшем это поможет понять, как бактерии влияют на выработку аллергенов клещей и их физиологию в целом, а также дать новый толчок в создании медицинских вакцин.

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