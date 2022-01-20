20 января 2022
19 января 2022

Исследования тюменских ученых помогут создать вакцину от аллергий

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцину смогут создать после углубленных исследований Фото:

Ученые из Тюменского государственного университета провели исследования клещей домашней пыли и их бактерий. Результаты работ помогут изменить аллегригийность и создать вакцину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы нашли взаимосвязь клещей и бактерий на молекулярном уровне: реализация наследственной информации у клещей объясняет 76% экспрессии генов у бактерий Cardinium. В свою очередь, экспрессия генов у Cardinium в совокупности объясняет 84% экспрессии генов у клещей. Экспрессия генов бактерий либо положительно, либо отрицательно коррелирует с уровнями экспрессии генов клещей», — заявил ведущий научный сотрудник Института экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ Павел Климов.

В ходе эксперимента ученые установили, что микроорганизмы и их клещи-«хозяева» тесно взаимодействуют на молекулярном уровне. В дальнейшем это поможет понять, как бактерии влияют на выработку аллергенов клещей и их физиологию в целом, а также дать новый толчок в создании медицинских вакцин.

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Ученые из Тюменского государственного университета провели исследования клещей домашней пыли и их бактерий. Результаты работ помогут изменить аллегригийность и создать вакцину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Мы нашли взаимосвязь клещей и бактерий на молекулярном уровне: реализация наследственной информации у клещей объясняет 76% экспрессии генов у бактерий Cardinium. В свою очередь, экспрессия генов у Cardinium в совокупности объясняет 84% экспрессии генов у клещей. Экспрессия генов бактерий либо положительно, либо отрицательно коррелирует с уровнями экспрессии генов клещей», — заявил ведущий научный сотрудник Института экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ Павел Климов. В ходе эксперимента ученые установили, что микроорганизмы и их клещи-«хозяева» тесно взаимодействуют на молекулярном уровне. В дальнейшем это поможет понять, как бактерии влияют на выработку аллергенов клещей и их физиологию в целом, а также дать новый толчок в создании медицинских вакцин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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