Во время дистанта школьникам ЯНАО будут развозить продукты

Школьники получат продуктовые наборы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школьникам ЯНАО, которые с 24 января перейдут на дистанционное обучение, будут развозить продуктовые наборы. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте образования.

«Во всех муниципалитетах округа планируется доставка продуктов школьникам, которые питаются бесплатно. Это все учащиеся начальных классов с 1 по 4 и льготные категории учеников с 5 по 11 класс: дети-инвалиды, малоимущие, многодетные, сироты и т. д.», — сообщили агентству в департаменте.

В продуктовые наборы входят молоко, макароны, растительное масло, тушенка, рыбные консервы, греча, мука, сахар, а также сгущенное молоко, шоколад, печенье и другое. Ранее URA.RU сообщало, что из-за распространения «Омикрон»-штамма коронавируса ввели ограничения. Школьников перевели на дистанционное обучение, которое продлится с 24 января по 6 февраля.