20 января 2022
19 января 2022

Во время дистанта школьникам ЯНАО будут развозить продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт Православной службы Милосердия на улице Юлиуса Фучика. Екатеринбург, сахар, гречка, бакалея, продукты питания, гречневая крупа
Школьники получат продуктовые наборы Фото:

Школьникам ЯНАО, которые с 24 января перейдут на дистанционное обучение, будут развозить продуктовые наборы. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте образования.

«Во всех муниципалитетах округа планируется доставка продуктов школьникам, которые питаются бесплатно. Это все учащиеся начальных классов с 1 по 4 и льготные категории учеников с 5 по 11 класс: дети-инвалиды, малоимущие, многодетные, сироты и т. д.», — сообщили агентству в департаменте.

В продуктовые наборы входят молоко, макароны, растительное масло, тушенка, рыбные консервы, греча, мука, сахар, а также сгущенное молоко, шоколад, печенье и другое. Ранее URA.RU сообщало, что из-за распространения «Омикрон»-штамма коронавируса ввели ограничения. Школьников перевели на дистанционное обучение, которое продлится с 24 января по 6 февраля.

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Школьникам ЯНАО, которые с 24 января перейдут на дистанционное обучение, будут развозить продуктовые наборы. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте образования. «Во всех муниципалитетах округа планируется доставка продуктов школьникам, которые питаются бесплатно. Это все учащиеся начальных классов с 1 по 4 и льготные категории учеников с 5 по 11 класс: дети-инвалиды, малоимущие, многодетные, сироты и т. д.», — сообщили агентству в департаменте. В продуктовые наборы входят молоко, макароны, растительное масло, тушенка, рыбные консервы, греча, мука, сахар, а также сгущенное молоко, шоколад, печенье и другое. Ранее URA.RU сообщало, что из-за распространения «Омикрон»-штамма коронавируса ввели ограничения. Школьников перевели на дистанционное обучение, которое продлится с 24 января по 6 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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