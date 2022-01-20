Владиславу Кузнецову прочили место губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов может остаться без повышения. Ему прочили место губернатора Оренбургской области. Инсайдеры URA.RU среди политиков уверены, что Кузнецова все же не назначат главой региона.

«Его действительно планировали поставить на этот пост, но, говорят, что не прошел он по ряду причин. А Кузнецову предлагают работу в Москве, но уже в частной компании», — говорят источники.

По данным других инсайдеров, окончательное решение по главе Оренбургской области еще не принято. Журналисту URA.RU Кузнецов пояснил, что не может говорить, так как находится за рулем.

Агентство писало ранее, что бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов в ближайшее время может стать губернатором Оренбургской области. Процедура согласования шла через АП [администрация президента РФ]. Существовало некое противостояние мнений и структур. Не все были за кандидатуру Кузнецова.

В начале декабря появилась информация, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер в скором времени может уйти в отставку с поста губернатора Оренбургской области по личной инициативе. Кузнецов уволился из курганского правительства по собственному желанию 15 декабря 2021 года. Он является выпускником кадровой программы «Школа губернаторов». Ранее URA.RU сообщало, что Кузнецов готовится переезжать в Оренбург, где его ожидает высокий пост во властных структурах региона.

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