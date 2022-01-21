В Совфеде назвали размер прибавки к пенсии после индексации

21 января 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Сенатор назвала сумму средней прибавки к пенсии после индексации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После индексации пенсий, анонсированной президентом России Владимиром Путиными, прибавки к выплатам по старости составят около 1,5 тысячи рублей. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Елена Бибикова. «Прибавка к пенсиям, которые выплачиваются, после увеличения на 8,6% в среднем повысятся на 1,4 тысячи рублей. Что касается страховых пенсий по старости, их размер на конец 2021 года составлял 17,5 тысячи рублей, так вот прибавка в 8,6% составит в среднем порядка 1,5 тысячи рублей», — сказала Бибикова в эфире телеканала «Вместе-РФ». Также, по словам сенатора, выплаты с учетом индексации пенсионеры получат уже в феврале. «С первого февраля выплата пенсий будет произведена уже с учетом индексации на 8,6% по отношению к декабрьской пенсии», — подытожила Бибикова. Проиндексировать пенсию поручил президент РФ Владимир Путин. Новый закон не коснулся индексации пенсий работающим пенсионерам, однако планы по ней остаются в силе, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Депутат Госдумы Александр Жуков отметил, что после индексации средний размер пенсии составит около 19 тысяч рублей, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После индексации пенсий, анонсированной президентом России Владимиром Путиными, прибавки к выплатам по старости составят около 1,5 тысячи рублей. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Елена Бибикова. «Прибавка к пенсиям, которые выплачиваются, после увеличения на 8,6% в среднем повысятся на 1,4 тысячи рублей. Что касается страховых пенсий по старости, их размер на конец 2021 года составлял 17,5 тысячи рублей, так вот прибавка в 8,6% составит в среднем порядка 1,5 тысячи рублей», — сказала Бибикова в эфире телеканала «Вместе-РФ». Также, по словам сенатора, выплаты с учетом индексации пенсионеры получат уже в феврале. «С первого февраля выплата пенсий будет произведена уже с учетом индексации на 8,6% по отношению к декабрьской пенсии», — подытожила Бибикова. Проиндексировать пенсию поручил президент РФ Владимир Путин. Новый закон не коснулся индексации пенсий работающим пенсионерам, однако планы по ней остаются в силе, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Депутат Госдумы Александр Жуков отметил, что после индексации средний размер пенсии составит около 19 тысяч рублей, пишет RT.