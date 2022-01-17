Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2»

Сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» приостановлена из-за его несоответствия праву Европейского союза. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.
«Nord Stream 2 пока не полностью соответствует праву ЕС. Его сертификация приостановлена», — передает слова Бербок ТАСС.
Глава МИД ответила, что Запад пример «подходящие меры» по газопроводу в случае эскалации конфликта на Украине. Бербок заявила, что намерена лично посетить линию разграничения в Донбассе.
Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в 2022 году. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что газопровод построили по всем правилам, пишет «Национальная служба новостей».
Сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» приостановлена из-за его несоответствия праву Европейского союза. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок. «Nord Stream 2 пока не полностью соответствует праву ЕС. Его сертификация приостановлена», — передает слова Бербок ТАСС. Глава МИД ответила, что Запад пример «подходящие меры» по газопроводу в случае эскалации конфликта на Украине. Бербок заявила, что намерена лично посетить линию разграничения в Донбассе. Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в 2022 году. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что газопровод построили по всем правилам, пишет «Национальная служба новостей».