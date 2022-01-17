Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
«Северный поток — 2» не соответствует праву ЕС, заявила Анналена Бербок Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» приостановлена из-за его несоответствия праву Европейского союза. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Nord Stream 2 пока не полностью соответствует праву ЕС. Его сертификация приостановлена», — передает слова Бербок ТАСС.

Глава МИД ответила, что Запад пример «подходящие меры» по газопроводу в случае эскалации конфликта на Украине. Бербок заявила, что намерена лично посетить линию разграничения в Донбассе.

Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в 2022 году. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что газопровод построили по всем правилам, пишет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» приостановлена из-за его несоответствия праву Европейского союза. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок. «Nord Stream 2 пока не полностью соответствует праву ЕС. Его сертификация приостановлена», — передает слова Бербок ТАСС. Глава МИД ответила, что Запад пример «подходящие меры» по газопроводу в случае эскалации конфликта на Украине. Бербок заявила, что намерена лично посетить линию разграничения в Донбассе. Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в 2022 году. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что газопровод построили по всем правилам, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...