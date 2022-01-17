Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2» 17 января 2022 в 16:52 Размер текста - 17 + «Северный поток — 2» не соответствует праву ЕС, заявила Анналена Бербок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» приостановлена из-за его несоответствия праву Европейского союза. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок. «Nord Stream 2 пока не полностью соответствует праву ЕС. Его сертификация приостановлена», — передает слова Бербок ТАСС. Глава МИД ответила, что Запад пример «подходящие меры» по газопроводу в случае эскалации конфликта на Украине. Бербок заявила, что намерена лично посетить линию разграничения в Донбассе. Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в 2022 году. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что газопровод построили по всем правилам, пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» приостановлена из-за его несоответствия праву Европейского союза. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок. «Nord Stream 2 пока не полностью соответствует праву ЕС. Его сертификация приостановлена», — передает слова Бербок ТАСС. Глава МИД ответила, что Запад пример «подходящие меры» по газопроводу в случае эскалации конфликта на Украине. Бербок заявила, что намерена лично посетить линию разграничения в Донбассе. Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в 2022 году. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что газопровод построили по всем правилам, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям