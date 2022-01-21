21 января 2022

Жириновский предрек США обнищание из-за санкций против России

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
По мнению Владимира Жириновского, конфликты США с Россией погубят доллар Фото:

Курс доллара может резко упасть на фоне обострения отношений между Россией и Западом. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

«Может получиться так, что резко обострятся отношения между НАТО, США и Россией. Это может привести к тому, что доллар потеряет свое былое значение», — рассказал Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР добавил, что посоветовал бы россиянам хранить деньги не в иностранной валюте, а в рублях. Из-за обострения политической ситуации может произойти такое, что Россия будет «отключена» от доллара, от чего американская валюта погибнет, добавил политик.

Ранее сообщалось, что в США прорабатывают санкции против РФ, включающие отключение России от международной платежной системы SWIFT. В МИД России отметили, что реальных перспектив отключения РФ от SWIFT не просматривается. В Евросоюзе и США отказались от такого вида воздействия на Россию.

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Курс доллара может резко упасть на фоне обострения отношений между Россией и Западом. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда». «Может получиться так, что резко обострятся отношения между НАТО, США и Россией. Это может привести к тому, что доллар потеряет свое былое значение», — рассказал Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР добавил, что посоветовал бы россиянам хранить деньги не в иностранной валюте, а в рублях. Из-за обострения политической ситуации может произойти такое, что Россия будет «отключена» от доллара, от чего американская валюта погибнет, добавил политик. Ранее сообщалось, что в США прорабатывают санкции против РФ, включающие отключение России от международной платежной системы SWIFT. В МИД России отметили, что реальных перспектив отключения РФ от SWIFT не просматривается. В Евросоюзе и США отказались от такого вида воздействия на Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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