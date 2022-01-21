Жириновский предрек США обнищание из-за санкций против России

22 января 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

Курс доллара может резко упасть на фоне обострения отношений между Россией и Западом. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда». «Может получиться так, что резко обострятся отношения между НАТО, США и Россией. Это может привести к тому, что доллар потеряет свое былое значение», — рассказал Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР добавил, что посоветовал бы россиянам хранить деньги не в иностранной валюте, а в рублях. Из-за обострения политической ситуации может произойти такое, что Россия будет «отключена» от доллара, от чего американская валюта погибнет, добавил политик. Ранее сообщалось, что в США прорабатывают санкции против РФ, включающие отключение России от международной платежной системы SWIFT. В МИД России отметили, что реальных перспектив отключения РФ от SWIFT не просматривается. В Евросоюзе и США отказались от такого вида воздействия на Россию.