WP: США просят не разглашать ответ на предложения по безопасности

22 января 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

В Белом доме надеются, что Владимир Путин прочитает ответ на предложение по гарантиям безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU России не стоит разглашать информацию об ответе США на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Официальные лица США попросили своих российских коллег сохранить документ в секрете», — говорится в статье. Однако высокопоставленный чиновник Госдепа признал, что Москва может опубликовать американский ответ, как только его получит. Ответ администрации президента США Джо Байдена на предложения по гарантиям безопасности будет включать в себя американские предложения по безопасности, рассказал неназванный представитель Госдепа. Он отметил, что так Вашингтон продемонстрирует свою заинтересованность в продолжении диалога с Россией. Чиновник администрации Байдена отметил, что письменный ответ не будет соответствовать требованиям РФ по НАТО, однако имеется надежда на то, что письмо будет прочитано президентом России Владимиром Путиным. «В России есть один человек, принимающий решения, и это президент Путин. Если это позволит лицу, принимающему окончательное решение, рассмотреть эти идеи и решить, двигаться ли дальше, то это в наших интересах», — подчеркнул другой представитель администрации президента США. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошли 21 января в Женеве. Лавров дал США неделю на то, чтобы согласиться с предложениями по гарантиям безопасности и избежать серьезных последствий. Блинкен заявил, что Россия стоит перед выбором — переговоры или конфликт с США. Глава МИД РФ заявил, что НАТО работает против России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

России не стоит разглашать информацию об ответе США на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Официальные лица США попросили своих российских коллег сохранить документ в секрете», — говорится в статье. Однако высокопоставленный чиновник Госдепа признал, что Москва может опубликовать американский ответ, как только его получит. Ответ администрации президента США Джо Байдена на предложения по гарантиям безопасности будет включать в себя американские предложения по безопасности, рассказал неназванный представитель Госдепа. Он отметил, что так Вашингтон продемонстрирует свою заинтересованность в продолжении диалога с Россией. Чиновник администрации Байдена отметил, что письменный ответ не будет соответствовать требованиям РФ по НАТО, однако имеется надежда на то, что письмо будет прочитано президентом России Владимиром Путиным. «В России есть один человек, принимающий решения, и это президент Путин. Если это позволит лицу, принимающему окончательное решение, рассмотреть эти идеи и решить, двигаться ли дальше, то это в наших интересах», — подчеркнул другой представитель администрации президента США. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошли 21 января в Женеве. Лавров дал США неделю на то, чтобы согласиться с предложениями по гарантиям безопасности и избежать серьезных последствий. Блинкен заявил, что Россия стоит перед выбором — переговоры или конфликт с США. Глава МИД РФ заявил, что НАТО работает против России.