В Госдуме раскрыли, как сэкономить на ипотеке в 2022 году

Многодетным семьям положена выплата на погашение ипотеки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

При покупке жилья для экономии можно оформить семейную ипотеку, взять материнский капитал или сделать имущественный вычет на приобретение жилья. Об этом сообщили в Госдуме.

«Оформление материнского капитала подойдет семьям, в которых с января 2020 года родился первый ребенок, семьям, в которых после января 2007 года родился второй или последующие дети. Средства можно использовать, в том числе, на погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос», — указано в Instagram Госдумы.

Также можно оформить семейную ипотеку. Это могут сделать те, у кого родился ребенок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, а также семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью. При покупке жилья можно воспользоваться имущественным вычетом. Максимальный размер выплаты — 260 тыс рублей, для супругов в браке — 520 тыс рублей. При оформлении ипотеки есть возможность сделать налоговый вычет с процентов на покупку квартиры. Можно вернуть до 13% от суммы. Для многодетных семей есть выплата 450 тыс рублей на погашение ипотеки. Этим правом могут воспользоваться те, у кого с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующий ребенок.

Ранее до 10% годовых выросли ставки по ипотеке. Семь из десяти крупнейших российских банков подняли ставки по ипотечным кредитам. Они объясняют это ростом ключевой ставки и удорожанием стоимости фондирования. В основном удорожание ипотеки коснется вторичного рынка жилья.

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