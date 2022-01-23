Чеченский министр раскрыл, где находится жена судьи Янгулбаева. «Никакого похищения не было»

24 января 2022 в 00:46 Размер текста - 17 +

Супруга Янгулбаева задержана по причине оскорбления представителя власти, заявил Дудаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Супруга бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева находится в спецприемнике в МВД по Чеченской Республике. Причина задержания — оскорбление сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщил министр связи Чечни Ахмед Дудаев. «Никакого похищения и намека на какие-либо противоправные действия со стороны сотрудников полиции предпринято не было однозначно. Все действия правоохранительных органов были выполнены строго в рамках российского законодательства. Как отмечал следователь следственного управления ОМВД РФ по городу Грозный, он несколько раз, три раза, если я не ошибаюсь, отправлял повестку по месту жительства Янгулбаева с требованием явиться к следователю для дачи показаний в качестве свидетеля», — передает заявление Дудаева телеканал 360. По словам министра, действия в ходе задержания были юридически обоснованы. Дудаев отметил, что жена Янгулбаева обеспечена всеми необходимыми лекарствами, ей предоставлено медицинское сопровождение. Ранее представители «Комитета против пыток» (признан властями РФ иноагентом) сообщили, что неизвестные, представившиеся сотрудниками МВД по Чеченской Республике, якобы вторглись в квартиру бывшего федерального судьи Янгулбаева в Нижнем Новгороде и задержали его жену, Зарему Мусаеву. Ей предъявили постановление республиканского суда, согласно которому, женщина привлечена в качестве свидетеля по уголовному делу. Позже глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что члены семьи экс-судьи призывали к терроризму и экстремизму, а сама Мусаева могла бы избежать задержания, если бы явилась к следователю по повестке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Супруга бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева находится в спецприемнике в МВД по Чеченской Республике. Причина задержания — оскорбление сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщил министр связи Чечни Ахмед Дудаев. «Никакого похищения и намека на какие-либо противоправные действия со стороны сотрудников полиции предпринято не было однозначно. Все действия правоохранительных органов были выполнены строго в рамках российского законодательства. Как отмечал следователь следственного управления ОМВД РФ по городу Грозный, он несколько раз, три раза, если я не ошибаюсь, отправлял повестку по месту жительства Янгулбаева с требованием явиться к следователю для дачи показаний в качестве свидетеля», — передает заявление Дудаева телеканал 360. По словам министра, действия в ходе задержания были юридически обоснованы. Дудаев отметил, что жена Янгулбаева обеспечена всеми необходимыми лекарствами, ей предоставлено медицинское сопровождение. Ранее представители «Комитета против пыток» (признан властями РФ иноагентом) сообщили, что неизвестные, представившиеся сотрудниками МВД по Чеченской Республике, якобы вторглись в квартиру бывшего федерального судьи Янгулбаева в Нижнем Новгороде и задержали его жену, Зарему Мусаеву. Ей предъявили постановление республиканского суда, согласно которому, женщина привлечена в качестве свидетеля по уголовному делу. Позже глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что члены семьи экс-судьи призывали к терроризму и экстремизму, а сама Мусаева могла бы избежать задержания, если бы явилась к следователю по повестке.