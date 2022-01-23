В Киеве ответили на идею Эрдогана о встрече Путина и Зеленского

24 января 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Представители Донбасса выступили против переноса переговоров из Минска в другую страну Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководство ЛНР не желает переносить переговоры между Россией и Украиной на другую площадку. Об этом сообщили представители Донбасса. «Самопровозглашенные республики Донбасса не заинтересованы в том, чтобы переносить переговоры трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Минска в другое место», — так отреагировало руководство ЛНР на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана устроить переговоры России и Украины в Стамбуле, передают «Известия». По словам информированного источника, в Москве также скептически отнеслись к идее президента Турции. Представитель ЛНР в ТКГ, советник главы республики Родион Мирошник поделился, что не придает большого значения переносу переговоров между Россией и Украиной в другую страну. Переговорщик заключил, что ели украинские власти готовы, то необходимо как можно быстрее возобновить встречи ТКГ. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 20 января пригласил в республику президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина на встречу, чтобы они могли «уладить разногласия». Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никакой подготовки для этой встречи пока нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Руководство ЛНР не желает переносить переговоры между Россией и Украиной на другую площадку. Об этом сообщили представители Донбасса. «Самопровозглашенные республики Донбасса не заинтересованы в том, чтобы переносить переговоры трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Минска в другое место», — так отреагировало руководство ЛНР на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана устроить переговоры России и Украины в Стамбуле, передают «Известия». По словам информированного источника, в Москве также скептически отнеслись к идее президента Турции. Представитель ЛНР в ТКГ, советник главы республики Родион Мирошник поделился, что не придает большого значения переносу переговоров между Россией и Украиной в другую страну. Переговорщик заключил, что ели украинские власти готовы, то необходимо как можно быстрее возобновить встречи ТКГ. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 20 января пригласил в республику президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина на встречу, чтобы они могли «уладить разногласия». Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никакой подготовки для этой встречи пока нет.